亞洲NO.1直播串流娛樂社群平台17LIVE，為持續打造未來音樂明星，且不斷推出優質音樂作品，近期正式啟動「MusicLiver2.0音樂潮人物」計畫，導入資源培養音樂創作類型LIVER，並攜手華納音樂一起幫助優質極具潛力的17LIVE音樂新星。

療癒歌姬林凡加入17LIVE舉辦的「MusicLiver2.0音樂潮人物」培訓計畫，首度挑戰擔任進階音樂課程導師，主要任務為幫助麗茲Liz、拉拉Lah、Vita菲、全先生、閒慮の烏鴉等5位表現優異、具音樂創作經驗及潛力的LIVER精進專業能力，林凡大方以出道21年功力親自傳授讓他們在音樂創作及製作上能有更深入的瞭解及學習。

林凡開心5位學生的風格都不太一樣，擅長花藝的麗茲Liz，其實本身也很擅長彈吉他，拉拉Lah擁有強烈又古靈精怪個人特色，唱歌和講話聲線截然不同十足反差萌，Vita菲則是擁有原住民少數族群「馬卡道族」血統，歌聲極具爆發力，全先生是演藝相關科系，擁有不少舞台戲劇表演經驗，擅長音樂創作的烏鴉，早已投入音樂相關產業12年。

林凡說這些年來有擔任過歌唱比賽評審，但這樣漸進式課程跟著學員一起變化成長的是她頭一次的嘗試，接下導師重任林凡坦言一開始確實有些緊張，後來自己調整心態想成是一種分享，分享她入行以來的經驗，跟學員之間也可以互相學習，從這些學員身上可以看到她自己之前曾碰到過的問題或狀況，期盼自己能幫他們快點渡過相同障礙，「那對我來說覺得很棒，因為可以幫助到學生，應該是說幫他們認識他們自己，我開始唱歌到現在也是一個逐漸在認識自己強項弱項各在哪裡，怎樣可以把自己不太擅長的地方稍微掩蓋，放大凸顯自己的強項部分，這是在整個表演上滿重要的事情。」

9月3日課程正式起跑後，林凡除了自身經驗的傾囊相授，也邀來厲害音樂界友人知名作詞人陳天佑及音樂製作人Roger游政豪兩位老師助陣教學，還帶著學員們前進孕育出無數流行金曲的音樂聖地「白金錄音室」，5位學員都把握難得機會向3位老師提問求教，林凡表示：「幾次課程明顯感覺到他們每次都有吸收到一些，這都反映在他們每次的演出上，覺得他們都有做不一樣的改變，而且是往好的方向，以一個老師的身份來講覺得是很開心的。」