周興哲近日在東方衛視《我們的歌》與薛之謙合唱〈追夢人〉，播出後火速登上熱搜，且該集微信指數驚人翻漲12倍，對於飛大陸工作不到3個月的周興哲而言，無非是一大鼓舞；不僅如此，周興哲唱作的〈永不失聯的愛〉，更勇奪《中國好聲音》十週年「最具傳播度翻唱歌曲」，足見他人氣居高不下。

周興哲加盟東方衛視節目《我們的歌3》，睽違3年再戰陸綜，也是他首度登上A級陸綜並擔任固定嘉賓，他在首集中選唱王力宏的經典曲〈落葉歸根〉，中秋佳節播出引發共鳴；才藝環節時，周興哲接受林子祥出題，用1到20的數字即興創作並且演唱，他當場彈唱出「數字歌」，結尾時還自帶花式轉音，搏得滿堂彩。

周興哲在《我們的歌》中表現大受好評。（星空飛騰提供）

此外，周興哲還被指定與薛之謙合唱鳳飛飛的〈追夢人〉，這首已有30年歷史、堪稱歌壇瑰寶的經典名歌，在2人微搖滾版激昂詮釋下，令人聽得心神澎湃，一舉助攻周興哲人氣爆漲12倍。更令人開心的是，《中國好聲音》為歡慶播出十周年，特別舉辦頒獎禮，周興哲〈永不失聯的愛〉在強敵環伺下奪得「最具傳播度翻唱歌曲」，他雖因工作不克出席，仍錄製得獎感言，透過聲音傳達謝意。