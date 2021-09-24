找工作還要報身高體重？一位31歲女網友最近想應徵一間飲品店的工作，透過LINE聯繫上老闆後，隨即附上履歷給他過目，卻被對方追問「身高體重多少」，讓她感到相當不禮貌。這也讓網友戰成兩派，有人說可以檢舉店家涉嫌就業歧視，有人卻認為這些是合理考量。但內行透露，光看到女網友的履歷表就不會錄取，「直接GG」。

「體重限制是什麼鬼！」原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》上發文表示，日前嘗試應徵一家飲品店，主要販售飲品，豆花、芋園等等……。她和老闆電話聯繫上後，被要求先自我介紹，她隨即傳一份簡易履歷給對方，不過老闆接著卻詢問她「身高體重？」讓她很不是舒服。原PO立刻反問「身高體重包含在面試條件裡面嗎？」老闆則解釋「因為我們有體重限制喔！」

內行表示，原PO使用的簡易履歷表其實觸犯大忌，通常會認為這種履歷太過草率。（摘自爆廢公社公開版）

貼文曝光後，就有網友指出，「可以申訴他了，這涉及就業歧視」，認為對方有違反就業服務法第五條的疑慮。「他還限制體重，像這種還用LINE留證據…」。但也有網友認為，問身高體重並不算歧視，可能是店家有加入其他考量，例如店面空間不大，「工作空間若不大、常常需要穿梭的話，身高體重不看不行啊」、「可能只是一個小店，環境不大，不能請太佔空間的吧」。

不過，不少網友更指出，原PO使用的簡易履歷表其實觸犯大忌，內行表示，通常會認為這種履歷太過草率，收到後可能連看都不想看。「用這種履歷表，我就不錄用了」、「這種履歷表，直接GG」、「這種履歷表我個人當主管的時候都直接跳過耶」。

看完網友踴躍發言，原PO感謝大家給的建議，並指出「只是覺得直接這樣問很不禮貌，並沒有要討拍」，而且她最後也有如實回答問題。但原PO強調，雖然她使用簡易履歷，內容並沒有馬虎，只是很多工作屬同一類別，因此沒有寫得很詳細，「畢竟我工作了16年了！」