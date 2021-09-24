信義房屋汐止福德店店長張功旭入行10年，每次帶看總會準備滿滿的傢私，舉凡防蚊液、衛生紙、小風扇甚至小玩具，凡是有可能用到的全都帶在身上；這樣周全的準備，全來自他就讀觀光相關科系及餐飲業實習的啟發，「先替客人想、顧及客人的感受，才能帶給對方好的體驗」。因思慮周全、優先替客戶著想，雖然大學畢業後加入全然沒接觸過的房仲業，仍深獲客戶信賴，還擔任店主管。

張功旭畢業於銘傳大學，大一大二是觀光學院不分系，包括觀光、餐飲、休憩等三大領域都得接觸學習，大三選系後，他則選擇了觀光系，除在學校上課，也必須到業界實習，例如他就曾到美式餐廳工作。

張功旭成為房仲經紀人之後，每次帶看都會背著一個後背包，裡面裝滿防蚊液、小護士、OK繃、衛生紙、礦泉水、小風扇，甚至還有小玩具及糖果等。他說，因為在汐止服務，有些不少透天別墅物件，或部分地區較偏山區，難免需要防蚊用品，又或是常有小家庭帶著年幼子女一起看屋，為了讓爸媽好好看房子，就需要準備糖果、玩具給小朋友玩。

張功旭笑說，許多客戶發現他的包包裡什麼都有，驚訝之餘更大讚「實在太周全」、「以後跟你看房子就好了」；接任店主管後，他也和夥伴集思廣益，在店內準備了兩個「感動服務帶看包」，將可能用到的物品都放在裡面，誰要出去帶看，直接拎了就走；他透露，甚至連拖鞋、輕便雨衣，以及現在最常用到的體溫計與酒精等，通通都出現在袋子內。

張功旭認為，過去擁有觀光休閒餐飲背景的人才轉職擔任房仲經紀人，雖有很多要學習之處，但只要保持願意持續學習、成長的心態，「一張白紙也沒問題！」最重要的是，過去求學、就業時期所培養對客戶的服務態度，其實是一大優勢，尤其房仲經紀人需要陪著客戶處理人生中買賣房子的大事，不僅只是一頓晚餐、一趟旅遊而已，期間所獲得的自信及成就感更加深刻。

張功旭說，就像剛入行時，花了很多時間開發屋主，除了騎機車繞自己負責的範圍，每天也會固定花1至2小時徒步拜訪，大約3個月就得走裂一雙皮鞋；不過，隨著一開始頻頻被拒絕，第3個月之後商圈開始有人認識他、主動告訴他「這派報我拿過很多張了」，甚至主動幫他介紹客戶，都令他感到溫暖且更有自信。