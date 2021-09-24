針對台北市報關商業同業公會及台北市航空貨運承攬商業同業公會兩公會，就取消空運快遞併袋通關新措施和近期海關懲處業者提出抗議，稱政府不能硬幹。關務署表示，不得併袋已經研具配套措施，將分階段實施，給予業者充分合理調整期間。

關務署說明，快遞進口貨物數量龐大，多數國家均以X光檢查為快遞進口貨物主要查緝機制，惟我國現行空運快遞併袋措施，可將數分提單貨物併成一袋通關，造成X光影像重疊雜亂，判讀不易，給予不肖業者或不法之徒，違法夾藏輸入嚴重危害我國產業經濟、公共衛生、社會治安及環境生態之防疫檢疫物品、毒品、槍砲刀械之機會，經海關審慎評估，取消空運快遞併袋通關有其必要性。

關務署進一步說明，為給予業者合理調整因應期間，避免新措施驟然實施影響通關秩序，海關已擬妥配套措施，規劃分3階段取消空運快遞併袋通關。

第1階段為越南等東南亞非洲豬瘟疫區進口空運快遞貨物，於110年11月1日實施。

第2階段，將擇定自願性業者示範辦理，並由海關予以輔導，規劃110年12月實施。

第3階段，視示範輔導業者執行情形，陸續輔導其他業者逐步實施，全面實施日期，將視實施情形滾動修正。

另兩公會提出應加重進口人進口豬肉製品處罰，而非一再嚴懲報關業者。關務署表示，進口人與報關業者係不同行為主體，各有其應負擔的行為義務，假使進口人違反動物傳染病防治條例相關規定，海關均移送行政院農業委員會動植物防疫檢疫局依法裁處；快遞報關業者違反關務法規者，則由海關依關稅法相關規定裁處。

海關呼籲國內快遞報關業者除慎選境外合作夥伴，避免遭牽連受罰外，同時全力支持及配合海關逐步取消空運快遞併袋通關改革措施，讓境外集貨業者沒有夾藏違規物品機會，也讓守法的報關業者不會牽連受罰。