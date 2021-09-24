縣府工務處長陳錫梧（左二），到工地了解民宅移動進度。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投市139丙線第2期道路新建工程，正在進行中，有1戶民宅就位於道路正中央，縣府與張姓屋主協調後，同意將整棟房屋往東北方向移動50公尺，避開車道且完整保存房屋，也讓道路工程能順利進行，創造雙贏。

縣府工務處長陳錫梧表示，張姓屋主的房子剛好在新建道路2.4公里處的中央，經過多次協調後屋主同意遷移，除徵收補償金外，也協助他順利申購國產署的土地，在公共利益與民眾權益間取得平衡，所以才能未損壞房屋構造，而將整棟房屋搬移。

張姓屋主說，政府新建道路徵收土地是屬於公共利益，還是要配合用地徵收，但是又捨不得5年來辛苦興建與裝潢的房屋被拆除，所以請專業的房屋遷移工程公司幫忙移動房屋，大約移動50公尺，需要40個工作天，未來將稍微轉15度角面向東北方，背臨新建道路。

陳錫梧表示，139丙線道路新建工程，已完成第1期南崗工業區工業北路區段至嶺興路口，全長1.7公里；第2期工程則從嶺興路至樂利路，總長度1.48公里，總工程經費3億3000多萬元，目前施工中，預計明年4月完工。

陳錫梧指出，從國道3號下南投交流道的福岡路，正在規畫延伸道路直接通到139丙線；旺來產業園區也會增設聯外道路連接139丙線，一北一南串聯，形成完善交通路網，全線完工後，包括南崗工業區及旺來產業園區的對外交通都將更便利，園區貨運車輛可以直接走139丙線上交流道，不會衝擊到省道台3線的交通，讓南投市的交通動線更流暢。