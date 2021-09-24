台中市民COVID-19疫苗接種踴躍，截至24日上午8時止，第1劑施打人數已達141萬7901人，全人口涵蓋率50.31％，顯示全市每2人就有1人完成至少1劑新冠疫苗接種。另12至未滿18歲的高、國中學生進行BNT疫苗第1劑接種作業，全市130校逾95％、近15萬名學生家長同意接種。

衛生局指出，自23日起至10月8日止，全市12至未滿18歲的高、國中學生進行BNT疫苗第1劑接種作業，超過95％學生經家長同意接種，大部分安排於校園內施打；學校將適時調整後續課程內容，以靜態活動為主，持續注意學生身體狀況，叮嚀學生回家後應多喝水、充足睡眠。

衛生局表示，除了持續提升第1劑接種涵蓋率，並加強第2劑接種率，9月15至17日間已開設快打站，針對65歲以上長者及55歲以上原住民完成45094位AZ第2劑接種，23、24日安排快打站提供75歲以上長者及65歲以上原住民莫德納第2劑接種。

衛生局說，9月29日起將啟動第3波快打站，提供70歲以上長者及60歲以上原住民接種莫德納第2劑，第9期預約平台已有69287人完成高端疫苗第2劑預約，將自9月30起於合約院所接種。

衛生局另指，每次大型疫苗接種作業，除了開設67處快打站，原本有346家新冠肺炎疫苗施打合約診所，近來有95家診所加入疫苗合約診所，目前共441家提供市民施打疫苗，施打量能每周可達15萬人。

另台中市1周內傳出2例施打AZ疫苗，出現不良反應死亡個案，其中無慢性病史的40歲男子，因施打AZ疫苗後不適就醫，10天後送醫不治；另85歲婦人16日施打AZ疫苗第2劑，19日出現呼吸困難送醫，22日不治死亡。