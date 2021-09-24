監察院。（資料照片）

2016年風光啟用的臺北市兒童新樂園共融遊具，深受小朋友喜愛，其中「共融旋轉盤」為台灣第一座輪椅可直接進入使用之旋轉設備，當初耗費六、七十萬元採購，空運來臺，該遊具符合歐規EN標準，如今卻因為不符合國內的CNS檢驗標準，而面臨檢驗不合格將被強制拆除。共融遊具讓行動不便的兒童可以平等參與遊戲，因國內採用檢驗標準的問題而要被拆除，恐影響身障兒童權利，監察委員王幼玲、趙永清已申請自動調查。

監察委員表示，衛福部和經濟部標檢局已成立兒童遊戲場業務聯繫平臺，審議及認可遊具所採用的國外標準，並處理遊戲場檢驗機構報告爭議案件。兒童新樂園的共融旋轉盤將被拆除，臺北市政府是否疏於與該平臺溝通？應予以釐清。

衛福部2021年8月10日公告「兒童遊戲場設施安全管理規範」，第六條規定「兒童遊戲場設施之材料、設計、製造、安裝、檢查及維護，應符合相關法規、國家標準、國際標準、區域性（EN）標準或美國（ASTM）標準」。

監察委員指出，目前國內沒有檢驗單位具備CNS以外的標準檢驗資格，如果檢驗公司要向TAF(財團法人全國認證基金會)取得國際和EN的檢驗資格需要時間。兒童新樂園的共融旋轉盤雖符合EN標準，卻不符合國內的CNS標準，在等待檢驗單位取得EN標準檢驗資格的期間，主管機關是否提供任何救濟措施？國內共融遊具多為進口，上述檢驗困境造成共融遊具無法檢驗合格，面臨無法使用甚至被拆除，經濟部標檢局和衛福部有無積極作為，以保障身心障礙兒童平等遊戲的權利？有深入調查之必要。