孟耿如近年斜槓當藝術家，日前出版首部圖文創作集《不想往前，是為了給你來夢裡的空間》，同時在白石畫廊推出《來夢裡的空間》展覽，展出繽紛油畫和木雕等作。她24日在記者會上透露用電鋸做木雕時，差點砍到自己，「結果只削到褲子，還好是腿破皮而已，不然我今天就坐著輪椅出場」。

孟耿如斜槓藝術家，圖文創作集初版3200本全賣完。（羅永銘攝）

孟耿如也宣布初版的3200本書在7天內全數賣完，將再版1000本，讓她開心到想放下工作慶祝，「第一時間我也有跟佼哥講，他就回說『以妳為榮』、『我愛妳』這類的」。她分享，在創作過程老公黃子佼是很好的聆聽者，常鼓勵她，不過新書出爐，孟耿如開玩笑說：「我到現在都還在懷疑他沒有整本仔細看完，他一直放在電腦桌旁邊，等等就來質問他一下，到時候沒有給我來展覽，我會翻臉！」

孟耿如透露，其中一幅創作畫作在敘述自己與黃子佼的關係，「不過大家以為我感情的創作都是講我和他，其實有些是在回憶以前談感情的狀態，所以不一定都是他，因為年輕的時候，有比較不理智的行為」。被問起黃子佼買了幾本書力挺愛妻，孟耿如更加碼爆料：「才買10本，Lulu（黃路梓茵）之前出專輯都不知道買到多少去，還好我沒靠他，而且我問他還不好意思講，還眼神閃爍，不敢看著我！」展覽《來夢裡的空間》從9月25日展至10月31日。