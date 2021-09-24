美國維吉尼亞級（Virginia class）核潛艦

澳洲上星期宣布，將放棄和法國調漲達660億美元（約1.8兆台幣）的12艘柴電潛艦大單，轉而和美英合作，至少打造8艘核潛艦。

《富比士》（Forbes）雜誌23日的分析指出，撇開美英澳惹火法國的政治層面外，坎培拉還必須在潛艦上有所選擇。他們可以選擇針對澳洲打造的美國維吉尼亞級（Virginia class）、英國機敏級（Astute Class）核潛艦，或是倫敦新設計的潛艦。

不過，這些潛艦的基地就和它們的設計一樣重要。畢竟，所謂的澳英美（AUKUS）軍事安全合作夥伴協議的重中之重，在於打破澳洲海軍活動所受的距離限制。

目前澳洲皇家海軍有6艘在瑞典協助下，於1990年代研製的柯林斯級（Collins-class）柴電潛艦。它們的基地都在伯斯（Perth）附近。但從伯斯到最可能和中方爆發戰爭的南海，單程就達3500英里（近5633公里）。

雖然柯林斯級潛艦能續航90天，但澳洲皇家海軍通常一次部署只有70天。而從伯斯往返南海，就消耗掉潛艦續航力多達15%，而原本澳洲打算向法國採購的潛艦很可能也好不到哪裡去。但核潛艦就截然不同了，縱使在潛航狀態下，它們仍能高速前進，同樣的航程，卻能縮短一天。

此外，它們的排水量較大，甚至可達兩倍，儲存空間比傳統潛艦多，因此可部署的時間也長得多。美國核潛艦通常1次部署6個月，遠比澳洲柯林斯級的70天長多了，而澳洲國防部看中的就是這點。「核動力潛艦和傳統潛艦相較，擁有隱形、速度，機動性和生存力等優越的特性，而且幾乎沒有航程限制。」

然而，伯斯的潛艦基地對攻擊行動來說，還是不太理想。但東岸雪梨附近的基地這西岸基地相比，距離還要更遠。理論上，如果真的爆發衝突，北岸的基地可以縮短航行時間。達爾文（Darwin）的基地距離南海只有2500 英里（約4023公里），柴電潛艦從當地到南海只要5天，比從伯斯出發的7天短，但核動力潛艦可能只需要4天。

不過，達爾文基地很小，目前只有輕武裝的短航程巡邏艇駐紮。而碼頭的長度大約只容得下9艘巡邏艇，其他也沒剩下多少空間了。因此澳洲海軍2019年展開了4年耗資2億美元（約55億台幣）的專案，將增建燃油庫和新碼頭。澳洲國會說，未來兩棲艦、水上支援艦、水面作戰艦艇，還有如潛艦、獵雷艦和水文艦等專用海軍艦艇，都能在這兒停泊加油。

當然，支援核潛艦多少比支援柴電潛艦難，它們比較大，需要較多空間，並要依賴複雜的核反應爐，還有相關零組件。而美澳海軍似乎已有打算，2019年末，美國太平洋艦隊派核潛艦支援艦到達爾文，而它長駐當地，或許有助於加速澳洲在達爾文打造核潛艦基地，大大縮短未來潛艦到南海的時間。