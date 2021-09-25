iPhone 13系列新機今天開賣，Pro與Pro Max相機系統迎來史上最大幅度改良。專業攝影師認為，Pro機型的微距攝影讓使用者有更多元的拍攝題材，望遠相機焦距長達77公釐更適合拍攝人物半身特寫。

iPhone 13 Pro與Pro Max的全新超廣角相機具有f/1.8光圈，以及新的自動對焦系統，為低光源環境下的攝影效果帶來92%的改善，提升影像亮度與銳利度。超廣角相機也首次加入自動對焦功能及微距攝影，使用者可以捕捉清晰影像，讓照片中的物體看起來比實物更大，以最小2公分的焦距凸顯主題。

台灣攝影師趙培均曾多次獲得iPhone Photography Awards（IPPA）攝影獎，在蘋果公司邀請下，分享他用iPhone 13 Pro拍攝作品的心得。他認為微距攝影能讓iPhone使用者有更多元的拍攝題材，而且成像品質佳，細節相當銳利。

擅長拍植物與昆蟲等的生態攝影師施信峰體驗iPhone 13 Pro Max後發現，微距攝影除了有足夠的放大倍率之外，畫質表現也超乎預期，讓iPhone攝影有更多玩法。

iPhone 13 Pro與Pro Max的望遠相機還具備77公釐的焦距，讓使用者拍攝人像或影片時，能更靠近拍攝主體。趙培均說，77公釐的焦段更適合拍攝人物半身特寫以及更微小的細節，例如肌膚的紋理都能夠清晰呈現。

此外，今天開賣的4款iPhone新機都具備智慧型HDR 4功能，讓照片主體擁有更優秀的顏色、對比度和亮度表現。趙培均表示，智慧型HDR 4處理曝光效果極佳，即使直接面向光源拍攝，也無損成像品質。