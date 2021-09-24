國際情勢嚴峻，為了提升戰力，日前行政院通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，分5年編列新台幣2400億元的特別預算；立法院會今處理報告事項，此案交付外交及國防、財政2委員會審查。

為了提升國軍戰力，行政院會16日通過國防部擬具的「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，將自2022年到2027年，分年編列總計2400億元的特別預算，採購岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器系統。

特別預算將以年度歲計賸餘和舉債方式支應，國防部日前表示，會在符合公債法、財政紀律法的規範下配合行政院執行。政務委員、行政院發言人羅秉成強調，2400億元已經有詳細規劃內容，待立院通過草案後才會提出特別預算。

國防部表示，新訂條例主要考量當前敵情威脅嚴峻，嚴重影響台灣防安全，亟須於短時間籌獲發展成熟及可快速如期量產之武器裝備，建構可恃戰力，確保國家安全，因此制定「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案。