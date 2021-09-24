南良集團蕭登波理事長、胡志強榮譽理事長、英國牛津生技中心陳耀寬榮譽顧問、世錦文化徐瑞芬理事、俄羅斯代表Alexander Puzankov，及學會榮譽貴賓和理監事們在第六屆會員大會大合照。（中華醫護暨健康管理學會提供）

中華醫護暨健康管理學會於日前於台中福華飯店，舉行第六屆會員大會，此屆會務特別邀請前立法院長王金平、前台中市長胡志強擔任榮譽理事長，雖逢疫情期間仍是眾星雲集，包含來自俄羅斯等國嘉賓也都到場參與此盛會，本屆由南良集團總裁蕭登波接下第六屆理事長一職，並與南良集團提倡的「真愛大健康」正式結盟。

中華醫護暨健康管理學會成立於2003年，致力於社區健康促進和民眾自主健康管理，實踐「預防重於治療」的保健之道。理事長蕭登波表示，這次學會與南良集團合作聯盟，中華醫護暨健康管理學會本著繼續教育的宗旨，廣募師資，開設專業課程，積極培育國際大健康人才，目前各產、官、學、研之菁英紛紛加入與支持；南良秉持「上醫治未病」的理念，真正做到「對生命之尊重，對環境之愛護」的經營，提倡各界更重視「食、衣、住、行、醫、養、護」的領域，落實真愛大健康。

現代文明病及疾病呈現年齡下降的趨勢，加上長照議題備受重視，蕭登波理事長強調，以「健康為一切之本」的普世價值，提倡「精準醫療」的上醫策略，應用科技化器械器具，並與鄰里鄉親志工、民間企業及社團合作，深入地方，共同推展飲食教育、養生教育、身、心、靈健康等，以促進社會健康和諧。

在全球疫情嚴峻時刻，理事長蕭登波認為，自主健康管理及預防保健觀念已是「與病毒共存」的生活第一要素，學會分派取得專業證照的講師群，深入社區，廣招大健康志工，與里長共同舉辦健康講座及專業證照課程，為社區防疫、自主健康管理、預防保健、人才培訓及繼續教育之領域持續深耕，創造廣大社會及全民健康。蕭登波最後指出，要讓中華醫護暨健康管理學會的世代更新更具意義，提升人類大健康整合科技，將會由台灣開始，進而影響全球邁向更好的未來。為了讓學會可以更順利推展，在會中由南良集團旗下企業包括南良國際台南分公司、友良高科技紡織、中良實業、天疆實業等單位，共同捐贈150萬作為會務公益運作經費。