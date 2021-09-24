監察委員陳景峻、郭文東，實地視察苗栗縣通霄鎮楓樹里農業推廣教育中心，以瞭解該中心活化再利用情形。（取自監察院官網）

監察委員陳景峻、郭文東，實地視察苗栗縣通霄鎮海水養殖專業區，以瞭解其經營管理情形。（取自監察院官網）

監察委員陳景峻、郭文東於110年9月24日巡察苗栗縣，除於縣府受理陳情，拜會議會議長鍾東錦、徐耀昌縣長外，並聽取縣政簡報，就縣府辦理基礎建設、招商引資、多元教育、青創基地、農業轉型等重要施政計畫執行情形，及財政收支等議題，進行瞭解。此外，實地視察通霄海水養殖專業區，關切養殖漁業經營與管理情形；實地訪視通霄鎮楓樹里農業推廣教育中心（前馬家庄）、客家圓樓，關注文化場館再利用情形。

監委於24日上午先赴縣議會拜會鍾東錦議長，隨後前往縣府拜會縣長徐耀昌，並聽取縣政簡報，監委對於徐耀昌縣長於任內，與縣府團隊積極配合中央控管預算規模，迄今已連續5年收支呈現賸餘，且債務持續縮減，及伏流水開發工程逐步完成，污水下水道用戶接管率於全國名列前茅等相關施政成效，均予以肯定。另監委也關切閒置場館活化情形、青創基地之成立、人事費用控管、及社會福利經費支出情形等議題。

下午於縣府聽取養殖漁業經營與管理情形、文化場館再利用情形簡報，就海水養殖專業區之特色與困境、通霄海水養殖專業區之營運及土地管理進行討論，委員指示縣府現已成立專責小組，該養殖專業區之經營、土地占用問題已存在多時，督請縣府與國產署、漁業署及林務局等相關機關溝通協調，儘速處理。

同時，亦對於通霄鎮楓樹里農業推廣教育中心、客家圓樓再利用情況及辦理促參案等議題，進行意見交流，監委建議文化場館營運與發展須具前瞻性。前揭簡報結束後，隨即前往實地視察。

當日於縣府會議室受理人民陳情，陳情內容包含都市計畫、地籍圖重測、原住民保留地承租疑義等陳情案件計9件，委員當場即協助民眾釐清訴求，並將陳情案件相關資料帶回監察院憑辦。