白宮今天表示，美國邊境巡邏隊在設法處理德州德利奧的非法移民行動中，已停止使用馬匹。邊防人員日前被拍到騎馬揮舞韁繩威脅海地移民，照片在社群媒體傳播後，輿論譁然。

法新社報導，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）「今天上午稍早已向所有民權領袖表示，我們再也不會在德利奧（Del Rio）使用馬匹」。

法新社攝影記者與其他媒體20日拍攝的照片與影片顯示，邊境巡邏隊（Border Patrol）騎警揮舞韁繩威脅非法移民，阻止他們從墨西哥越界進入美國。

輿論抨擊說，這些照片讓人想到牛仔把牲口趕在一起，以及昔日騎警、獄警或奴隸主常用鞭子伺候非裔美國人的往事。

國土安全部在一份聲明中暗示，騎警在那裡是為了找出需要醫療援助的移民。

發言人說：「我們在德利奧已暫停騎馬巡邏。」「我們將優先使用其他方法，來識別可能處於醫療困境的個人。」

馬約卡斯昨天在國會聽證會表示，他已下令調查，負責的官員也已被調職。

以海地移民為大宗的大批移民近日涉水渡過分隔美國與墨西哥的大河（Rio Grande），超過1萬5000人在邊界大橋下搭建臨時營地。美國自上週末以來遣返超過1400名海地人，引發國際排山倒海而來的批評聲浪。