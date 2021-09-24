日本動畫片《我的英雄學院》24日釋出第3部電影《我的英雄學院劇場版：世界英雄任務》正式中文海報與電影預告。該片在日本上映雙周票房冠軍，並打破該系列電影最高票房紀錄，仍在實習階段的3位少年英雄綠谷出久、轟焦凍與爆豪勝己即將面對一場世界級災難，並由日本國寶級帥哥吉澤亮為新角色配音，上映消息一出就讓粉絲激動不已。

該片截至本月21日，已經橫掃日本總票房突破30.8億日幣，超過224萬的觀影人次，大魄力的戰鬥場面讓粉絲熱血澎湃，《我英3》開啟一個新全新的篇章，在這個8成人口數都具備獨特「個性」的世界裡，一個篤信「個性」終將導致人類走向滅亡的神秘組織「人類崛起」（HUMARIZE），開發出「個性因子誘發炸彈」，一旦引爆，它能使人類體內的「個性」因子瞬間瘋狂暴走，達到驚人破壞力，傷亡難以估計；為了阻止災難發生，全球英雄分別組隊搜索隱藏於世界各地的炸彈；在奮進人麾下實習的雄英高中少年英雄綠谷岀久、轟焦凍與爆豪勝己奉命離開日本前往遙遠的「奧賽翁」捕捉幕後首腦。過程中綠谷與剛認識的當地人洛迪索爾（吉澤亮配音）被無端捲入殺人事件遭該國政府通緝。隨著宣告炸彈爆炸時間一分一秒的逼近，綠谷與所有的英雄夥伴們能否及時阻止這場世界級災難的發生。

這次除了觀眾熟知的日本英雄外，更有許多全新的反派與從未見過的世界各國英雄；電影由漫畫原作者堀越耕平負責總監修與角色原案，再度邀請山下大輝、岡本信彥與梶裕貴分別為綠谷出久、爆豪勝己與轟焦凍等主要角色配音，其中日本國寶級帥哥男演員吉澤亮也在片中為新角色洛迪索爾獻聲，吉澤亮說：「洛迪是一個為家人犧牲的角色，他願意為弟弟妹妹做任何事，他也確實做了一些不太光明的事情，在他吊兒郎當的外表下，心中時時保持著與他人格格不入的距離感。」也因為洛迪這個複雜的角色設定讓吉澤亮過足了戲癮，他用盡全力詮釋了這個全新的角色，更期待觀眾會喜歡這部作品。電影將於10月29日在台上映。