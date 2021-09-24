味全龍隊24日起與樂天桃猿展開3連戰，首戰賽前邀請到台灣邦交國聖克里斯多福及尼維斯國駐台大使哈菁絲擔任開球嘉賓，來台13年的她也用一些中文受訪，她說：「棒球跟家鄉在打的英式板球很像，所以我很喜歡棒球，會讓我想起家鄉的運動。」

聖克里斯多福及尼維斯位於加勒比海東南部，中華民國則是聖克里斯多福及尼維斯第1個邦交國，兩國建交以來在農業、教育、科技及文化等領域都有非常密切的合作，今年喜迎台克建交38年。

為合慶賀友邦建國滿38年，台北市政府今天特別邀請聖克里斯多福及尼維斯駐台大使哈菁絲來到天母棒球場，擔任中職味全龍與樂天桃猿之戰的開球嘉賓。

被問到為了今天開球做了多少練習？來台13年的哈菁絲用中文回答道：「跟同事練習30分鐘。」她表示自己本來希望球能夠又快又直，但後來投了個拋物線，「雖然有點可惜，但還是很高興方向是正確的。」

哈菁絲也提到自己很喜歡棒球，原因是因為棒球跟家鄉盛行的應是板球很像，此外她也提到自己喜歡足球，「但只有在世界杯的時候。」