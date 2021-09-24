RED6公司的戰機飛行員擬實境戰鬥訓練系統

近幾年來因虛擬實境技術快速進步，各國空軍也普遍利用電子模擬真實戰場的環境為飛行員進行空戰訓練，隨著美國戰略目標競爭對手轉向中國，美國空軍最近的用於飛行員空戰訓練的虛擬現實增強技術（AR），也將俄羅斯蘇-57與中國殲-20等新銳隱形戰機加入AR環境中，成為模擬近距離空中格鬥的對手，以增強應對中俄等潛在對手的能力。

據美媒《動力》(The Drive)網站報導，業內著名AR空戰訓練應用公司Red 6近期對美國空軍展示最新的「顛覆性空戰訓練模式」，讓接受培訓飛行員佩戴可以顯示虛擬圖像的「AR戰術目鏡」，虛擬的敵對戰機會通過這個戰術目鏡投射到飛行員的真實視野中，進而可以駕駛戰機升高與虛擬敵機展開近距離格鬥。

圖為飛行員佩戴能顯示虛擬圖像的「AR戰術目鏡」，虛擬的敵對戰機會通過這個戰術目鏡投射到飛行員的真實視野中，進而可以駕駛戰機升高與虛擬敵機展開近距離格鬥。（圖／RED6CEO)

《環球時報》引述該報導說，過去美軍主要使用地面飛行模擬器作為新手飛行員培訓工具，但這類模擬器只能讓飛行員熟悉基本操作，但無法重現駕駛真實戰機承受的過載等感受，模擬真實程度差距很大。Red 6公司自2020年起，已實現了世界首次AR空戰，測試飛行員駕駛Berkut 560試驗機升空後，與虛擬的中國殲-20隱形戰機的進行了一場模擬空戰。

報導表示，Red 6公司已經與美國空軍簽訂協議，專門研製價值7000萬美元的定製版AR空戰訓練系統。早先的AR技術僅支持「一對一」訓練，而最新版本則能實現「多對多」模擬訓練，即飛行員可以與多個人工智能僚機聯合對抗數名模擬敵機。

用於飛行員空戰訓練的AR虛擬現實增強技術，也將中國殲-20與俄羅斯蘇-57等新銳隱形戰機加入AR環境中做為訓練對象。圖為殲-20在AR環境中的影像。（圖／環球網）

Red 6創始人兼首席執行官丹尼爾．羅賓遜強調，AR技術可以模擬美軍飛行員與解放軍的衝突，如果有必要，AR訓練場景也可以隨時添加其他敵對防空導彈以及戰機，進一步增加模擬威脅的整體真實性。

報導指出，美國空軍對Red 6公司的AR技術高度重視，因為美軍越來越難在實際訓練中模擬與中俄等假想敵之間的高端衝突場景。好萊塢電影中雖有高度實戰化訓練出現，但現實情況是要模擬真實戰場環境需要同時出動預警機、加油機、電子支援飛機、地面雷達、防空導彈等大批裝備，過於耗費人力物力，加上近距離格鬥訓練發生意外事故風險很高，根本不可能進行常態化實戰格鬥訓練。而借助AR技術，飛行員可以輕而易舉地在日常訓練中與大量虛擬飛機和防空系統進行複雜訓練，極大地節約成本和降低協調複雜性。

至於AR訓練效果如何？報導認為，因為難以獲得中國殲-20或俄製Su-57的參數與戰術規範，只能從有限資訊或美軍隱形戰機的數據進行推算，模擬的真實度當然也會打不少折扣。