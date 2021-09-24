新北市永和警分局中正橋出所警員傅紹鈞、丁碩彥18日下午3時30分許接獲民眾報案稱，有一名年約3歲的男童走失在永和區竹林路上；警方趕赴現場，見一名男童呆萌地看著警察叔叔。民眾向警方說，在竹林路上發現該名3歲男童漫無方向到處行走，不知是誰家的小孩，只能向警方通報有走失兒童。

警方研判應該是男童趁著家人睡覺時，自己打開門偷溜出去；警方隨即向街坊鄰居挨家挨戶探詢是否認識這位小朋友，但仍一無所獲，讓警方十分苦惱，先行帶返所照料。

一進到派出所，所長林建中就聞到異味，發現男童尿布都濕了，趕緊請同仁至一旁的藥局購買尿布，親自幫男童更換尿布當起奶爸；因遲遲未找到男童的家屬，同仁即至超商購買小朋友最愛的巧克力、養樂多及軟糖等零食，安撫後，先將他安置於所內，並繼續協助找尋家屬。

約兩小時後，王姓母親一醒來驚覺男童怎麼不見了，焦急地至警備隊報案，經員警告知男童已被帶到中正橋派出所照顧，王姓母親一進派出所看到孩子在吃零食、看卡通不禁放下心中大石，說：「還好是警察叔叔帶走的，如果是壞人喔，你不知道會怎麼樣」並不斷地向警方致謝。