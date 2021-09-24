我國能源97%以上皆靠進口，每年耗費千億經費進口能源於發電用途，然據審計部「109年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告營業部分」，台灣電力公司配電系統線路損失量，107年度為45億8513萬餘度、108年度為46億6118萬餘度、109年度為48億5619萬餘度，近三年每年平均線路損失金額約92.97億元，此乃僅計輸電系統及配電系統之線路損失量，若包括用戶端之損失量，問題應更為嚴重。究詳實原因為何？台電公司有否研擬相關因應措施？監察委員田秋堇、趙永清甚為重視，已申請自動調查。

早期國內用電戶數及用電量較少，電力負載密度較低，台電公司為節省變壓器投資，大量使用燈力併變壓器(即採V-V接線)方式，然50年來沿用至今，我國變壓器及饋線管理系統與先進國家落差已日益加大。至109年底，台電公司總饋線數超過1萬條，饋線長度超過38萬公里，配電變壓器超過140萬具，用戶數更高達1400萬戶以上。

如今用電戶數及用電屬性差異日增，是否造成配電系統「三相不平衡」問題日益嚴重?是否影響系統安全、增加饋線損失?是否造成全國1400萬用戶變壓器、馬達等設備耗損，並導致用戶必須消耗更多電力、付出更多電費，增加工商產業界成本及民生用電負擔？台電公司對於「三相不平衡」之原因能否確實掌控並採取因應措施？監察委員田秋堇、趙永清已立案調查深入瞭解。