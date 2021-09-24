導演精心編排的月老舞影片，可以看到眾星的舞姿。（傳影提供）

因為疫情被迫延宕近3個月的台北電影節，終於在昨（23日）盛大舉辦的開幕片《月老》首映活動中正式展開，導演九把刀率主角柯震東、宋芸樺、王淨與馬志翔和監製黃立成參加映後座談，現場有影迷問柯震東，如果他是男主角阿綸的話，會選擇小咪（宋芸樺飾）還是Pinky（王淨飾），柯震東笑回「這是一個陷阱題」，接著展現高EQ表示「因為現實生活中選不出來」，最後就選了麻吉大哥黃立成。

許多影迷在觀影過程中又哭又笑，口碑爆棚，2位女主角宋芸樺和王淨都是第一次看片，都紅著眼眶上場，宋芸樺說：「自己哭到趕快去換了一個新的口罩，因為太想念自己家裡的狗狗。」王淨也提到：「如果你生命中有一個非常深愛的人，不論最後結果如何，這就是一部你跟他的電影。」柯震東則表示：「雖然已經看過很多次了，但是這次在大銀幕看還是會感動，所以有微掉淚，然後說不知道為何每次到台北電影節都會哭。」

電影公司24日也曝光了一段導演精心編排的月老舞影片，不但是全片最令觀眾開心歡笑的橋段，同時還可以看到眾星的舞姿。在片中最可愛的設定就是這群月老團的角色，除了柯震東和王淨為了要累積陰德選擇當月老之外，還有陳妤、張再興和侯彥西都是月老團的一員。由於劇情設定他們從陰間來到凡間之後要幫人牽紅線，因此在這段月老舞中，穿插設計了多組意想不到的有趣配對，令人心花怒放。除了月老舞之外，女主角宋芸樺還被月老們團團包圍要幫她牽紅線，而她卻心如止水不為所動，只心心念念驟然去世的男主角柯震東，用情之深令人動容。她自己在映後卻說：「好希望自己身邊真的有一個阿綸（柯震東飾演）喔！也太癡情了吧！」

有趣的是，柯震東跳舞起來卻被導演九把刀笑說：「有種可愛的微娘感！」柯震東自己也說可能是自己手長腳長所以動起來就比較女性化，惹笑一旁的工作人員。而拍攝當天非常歡樂，導演還選擇在車水馬龍的西門町街頭，引起許多路人側目，但是所有演員都要放下身段，恥度全開就希望能創造出夢幻MV的氛圍。那天除了柯震東、王淨、陳妤、張再興、侯彥西之外，幾乎都是20歲左右青春無敵的年輕人，每個人都非常享受當下的情緒中，因此拍得超開心！另外跳得超有fu的王淨卻自嘲說：「我真的是個大舞癡，根本就是完全不會跳舞的人！」但是拍完月老舞之後她發現好像自己可以往這方面發展，還笑說：「不然下次來接演歌舞劇好了！」