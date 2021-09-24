運勢命理網站「知命命理」分享，如果女性的印堂寬闊無紋、顴骨豐滿、臉型較方、脖子纖長，代表她們命中帶富貴，事業上能夠自立自強，闖出自己的一片天，成為大家尊敬的榜樣。

▍1.印堂寬闊無紋

印堂在面相中也叫做「命宮」，位於雙眉之間，山根之上，是一個非常重要的部位，不僅能顯示出一個人的近期運勢，還能反映這個人的個性和脾氣。印堂寬闊，上面沒有明顯痣疤的女性，往往心胸開闊，做事不拘小節，不會跟人斤斤計較，為人豪爽，理財有道，能在專業領域有所作為，若再搭配一雙黑白分明的眼睛，則富貴雙全。

▍2.顴骨豐滿

面相學中，顴骨代表著人的權力欲、控制慾和領導力，顴骨豐滿有肉，且不明顯露骨的女性，做事有能力、有手段，性格強勢，愛好追求事業，積極進取，會把工作看得很重要，不喜歡浪費時間，更不願意把過多精力放在戀愛方面。若女性額頭高、顴骨高、鼻子也高，那麼她通常富貴逼人，事業順風順水，桃花旺盛，生活亦非常順遂。

▍3.臉型較方

方形臉的女性心智成熟，往往能夠專心在專業領域追求進步，且勤於奮鬥，所以這類女性在事業上會有不錯的發展，但由於她們事業心太重，性格過於強勢，所以建議這類女性晚婚較佳，避免過早結婚而導致婚姻事業兩頭燒，發生兼顧不周的情況。

▍4.脖子纖長

從命理角度來看，脖子象徵一個人的野心、支配慾和進取心，脖頸修長的人，一定有著相當頑強的性格，很愛出風頭，喜歡成為眾人矚目的焦點，這類女性本身非常努力，所以在錢財方面不愁吃穿，甚至還能擁有富貴人生，但要懂得如何存錢、理財，免得入不敷出。

【本文轉載自微信官方帳號「知命命理」（ID：zhimingpingtai），經知命命理授權轉載】