部立桃園醫院成立達文西一般外科手術觀摩中心。（桃園醫院提供／陳夢茹桃園傳真）

衛生福利部桃園醫院自2017年引進第4代達文西手術系Xi，為桃竹苗地區第1部達文西手術系統，今年更成為首創「達文西一般外科手術觀摩中心」的部立醫院，讓國內外醫師能透過手術交流學習，以培育一流外科人才。

桃園醫院院長徐永年指出，達文西手術系統是劃時代的醫療科技，廣泛運用在外科手術上，如泌尿科、胰臟、頭頸部、乳癌等，雖然是自費但由於手臂動作精密、可360度旋轉，加上3D視野清楚，甚至有醫師描述「如同在病患身體裡動手術」，擁有傷口小、恢復快等優點。

桃園醫院微創中心主任童恒裕進一步解釋，達文西手術系統由3部分組成，分別是控制台、機械手臂台及影像處理器台，醫師透過控制台操控機械手臂執行微創手術，而達文西機械手腕具有關節，靈活度超越人的手腕，更可消弭醫師手的顫動，同時提供十倍放大及3D立體視覺效果，這些都不是傳統腹腔鏡所能及，且手術醫師坐在椅子上操作，更能全神灌注於手術當中。

童恒裕主任利用達文西Xi發展先進手術，第1種用於達文西微創無疤手術，利用達文西單孔膽囊切除及達文西BABA進行甲狀腺切除手術；第2種為達文西疝氣修補手術，與美國同步發展機械人疝氣手術，最先進的腹橫肌分離手術，專門治療複雜性的腹部疝氣。

第3種是達文西肝膽腸胃腫瘤手術，只要幾個小傷口就可以治療棘手的腫瘤，傷口小、出血少及恢復快。童恒裕目前已完成近500例達文西手術，尤其是達文西單孔膽囊切除手術量更是全台第ㄧ。

徐永年說，桃園醫院微創中心今年除引進螢光攝影技術、先進式血管閉合器及智慧型自動縫合槍等尖端科技與世界ㄧ流醫療同步，更經過國際認證，成為北台灣唯一及部醫首創「達文西一般外科手術觀摩中心」，將與世界一流外科醫師交流外並推廣達文西微創手術。