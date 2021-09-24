陳宇傑、吳忠信成立販毒集團，並友人劉哲瑋一起經營，招募少年賣俗稱「超級搖頭丸」的PMMA毒品之咖啡包，有2名吸毒者死亡，一審依殺人等罪將陳、吳各判刑25年，劉判刑19年，二審逆轉改依販賣二級毒品罪判陳8年、吳7年6月、劉4年2月，檢與陳等人提上訴。

台灣高等法院代最高法院召開羈押庭，陳男突然說要撤回上訴，但後來改口對遭強制工作部分不服，仍要上訴，由於本案檢察官已提上訴，陳等人是否撤回上訴，不影響最高法院訴訟進行。

本案二審高院認為，檢方無法舉證2名死者因施用毒品咖啡包過量而死亡，與陳宇傑等人的販毒有因果關係，不構成殺人罪，一審基隆地法院對此部分的事實認定有誤，況且劉男供出毒品來源而查獲共犯，也可獲減刑，因此撤銷一審判決改輕判。

陳宇傑、吳忠信在2020年5月，出資並招募少年擔任對外販售毒品咖啡包之「小蜜蜂」，由陳宇傑販入內含第二級毒品PMMA成分之咖啡包，並以陳宇傑、吳忠信居住處為據點，陳等人交給小蜜蜂販賣，原則每次交付10包，售價由小蜜蜂自訂，售出後抽成。

檢方起訴陳宇傑共有5次販毒行為，最後一次時一名買毒者在家施用過量毒咖啡包死亡，嚇得「小蜜蜂」不願再協助販售，還把毒品退回，陳、吳、劉3人得知消息後，轉賣毒咖啡包給周、鄧2名青少年施用，不料2人相繼因吸食過量死亡。

一審將陳宇傑等人依殺人等罪重判，除了吳忠信對4次販毒遭判3年8月部分未上訴外，其他都提上訴，高院僅認定3人販毒，無法證明與2名吸毒者死亡有關，改依販賣二級毒品罪輕判。上訴後，最高法院審理中。

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