為增進學術界與實務界交流，利用學術上最新之金融資產定價及人工智慧深化期貨市場學術研究，期交所與陽明交大建立合作關係，期交所捐贈陽明交大管理學院「期貨智能研究室」，供該校師生運用最新之電腦技術，進行期貨及選擇權相關之學術研究，並於校園推廣期貨教育。

期交所董事長吳自心表示，衍生性商品研究與數理及電腦技術密切相關，且經由本次合作，於該校通識課程中，安排以期貨或選擇權為主題之課程，可有效提升學生對期貨及選擇權商品之瞭解，以建立正確的交易觀念與風險意識。

陽明交大管理學院鍾惠民院長表示，該校資訊管理與財務金融學系近幾年致力將金融與科技作結合，並且也是台灣頂尖大學科系內，少數有專精於金融科技之系所。本次期交所與資財系合作於陽明交大管理一館設立「期貨智能研究室」，專供博士級研究員與博士班學生進行雙邊合作。基於金融計算與模擬對運算資源具高度需求，對電腦模擬極度需要計算能力，因此期交所捐贈兩台PowerEdge R7515刀鋒式伺服器予期貨智能研究室，搭配資財系原有的人工智慧運算資源進行MATLAB、TensorFlow執行財務工程、蒙地卡羅模擬法、金融商品工具箱、風險管理之分散式運算，以進行高效率的金融計算與模擬。