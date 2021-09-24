桃園市平鎮區日前有1名顧姓老翁獨自從住家外出，步行至八德區霄裡路附近，枯坐在路旁的石頭上，疑有失智迷途情事，經員警到場關心處理，並將其帶返所確認身分後平安護送老翁返家。

八德警分局日前晚上22點多，有名9旬老翁獨自枯坐在八德區霄裡路900多號附近，因天色已晚，所在地點又處偏遠的鄉間小路，路過的民眾擔心老翁安危便協助報警處理。

廣興派出所巡邏員警獲報後立即趕到現場查看，附近住戶說老翁從下午就獨自一人坐在路旁的石頭上，且該名老翁講話口齒不清且重聽十分嚴重，有明顯失智情事，無法說出自己的名字與居住地，先將老翁帶返所內。

所內警員李萱瑩、吳岱軒先攙扶老翁至所內稍作休息後，再耐心地一個字一個字詢問拼湊姓名，利用警用電腦系統查詢其戶籍，但由於戶內只有登記老翁一名，沒辦法聯繫家屬前來派出所，因此員警駕駛巡邏車將該名老翁平安的送回平鎮區龍德街附近的住家。

當送老翁返家時，其家屬正在附近派出所準備報案協尋，員警趕緊請鄰居代為聯絡老翁女兒返回住處；女兒返家後向員警表示父親因年紀大又有重聽、口音重等問題，故溝通不易，偶爾又會趁家人不注意就自行出門，未來也會多留意小心。

員警也向家屬宣導，可以替老翁掛上定位手環、愛心手鍊等足以辨識身份的物品，如日後發生走失情事時，能迅速幫助老翁平安返家。