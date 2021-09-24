被封為「香江第一美人」的港星關之琳，息影多年仍是許多人心目中的女神，早前開設抖音帳號，吸引超過340萬粉絲追隨，人氣火紅。今日是關之琳59歲生日，她特地在社群網站PO出一段朋友為她提早慶生的影片，開心寫下「我的快樂時光」，而影片中她貌美膚白的凍齡美貌，果然其然再次引發網友熱議。

關之琳在演藝圈人緣廣，今日是她59歲生日，她也在社群網站PO出一段朋友們為她提早慶生的影片。影片中只見關之琳穿著一身優雅綠色洋裝，站在精心為她製作的蛋糕前，舉著酒杯開心接受友人的祝福。

關之琳PO出59歲生日片。(取自關之琳IG)

關之琳在影片中一點都不像59歲的凍齡美貌引發網友熱議，「59還這麼美」、「好傢伙這狀態真的好絕呀」、「我的媽呀她居然已經59歲了，完全看不出來呀」、「這一點都不像59，40我都信」、「歲月不敗美人這句話是真的」。

關之琳早前被老友曝光素顏模樣，令人震撼。(取自蘇施黃臉書)

但也有部分網友直言，關之琳先前的狀態可沒這麼好，驚訝她顏值怎麼突然回春了。為何網友會稱關之琳顏值回春呢？起因於關之琳今年2月為老友兼香港知名主持人蘇施黃慶生，卻意外被對方曝光了罕見的素顏無修圖真面目，令網友看了驚呼：「OMG！妳不小心出賣妳的老友…。」訝異關之琳素顏前後有著不小差距。