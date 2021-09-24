今年文化中心館慶開幕活動特邀「無獨有偶工作室劇團」，在10月2-3日下午3時帶領民眾與奇幻長頸鹿在巴克禮公園捉迷藏。（曹婷婷攝）

台南文化中心邁入37周年，今年館慶以「聽森林在說話」為主題，10月2日至11月30日以台南文化中心為起點，串連巴克禮公園、十鼓仁糖文創園區、奇美博物館、台南·家具產業博物館及週邊藝文空間，配合「仁東藝文廊道」政策，以豐富多元藝文展演，讓市民重新認識位於東區與仁德區林帶的藝文廊道。

台南市長黃偉哲今天出席宣傳台南文化中心37周年館慶，宣告台南下半年藝文活動大爆發，也宣布已編列1000萬元將大幅整修台南文化中心，「台南作為文化古都，絕對不能讓文化中心漏氣。」

他說，台南下半年藝文活動除了有首屆台南國際音樂節、藝術進區、文化中心館慶「仁東藝之森」等，涵蓋藝文類、靜態類、展演類、表演類，台南有報復性出遊、報復性消費，也有報復性藝術大展演，除了吃飽喝足，最重要的是精神充實與滿足。

今年文化中心館慶開幕活動特邀「無獨有偶工作室劇團」，在10月2-3日下午3時帶領民眾與奇幻長頸鹿在巴克禮公園捉迷藏，與蛙靠部落在文化中心開心起舞，為館慶系列活動揭開序幕；除了歡樂藝術慶典，在文化中心近中華東路步道，還有館慶戶外市集「森之市」，匯聚從四方特地前來的職人，帶來木質食器、手作陶器等生活藝品，還有手工貝果、司康等。

漫遊園區間還可發現許多戶外裝置藝術，是由東海大學美術系專任副教授張惠蘭老師策展，邀國內外藝術家王柏霖、阿部乳坊、張和民、張惠蘭與翁國凱等人，以「森林物語」為題，創作藝術裝置作品，作品環繞台南文化中心戶外空間廣場及巴克禮公園森林，對應周圍環境記憶與自然、人文的故事，與民眾對話。

此外，還有「WeArt表演藝術平台」以巴克禮公園自然環境為展演地景，在細膩音樂與肢體轉譯中，傳達自然與我們本為一體的概念；「圓點聯合設計製作」以寓言故事作為節目主基調，加入歌曲更增添故事豐富性；「再拒劇團」將於虎山林場舉辦穿林造音地景音樂會，自由即興與氛圍音樂，藉由聲源位置的調度與轉換，觀眾得以在步行與聆聽中，改變對周遭環境與生活城市原有的感知經驗。

閉幕演出「樹下音樂會」由城市作家王浩一先生擔任引樹人，於巴克禮公園介紹仁東藝之森不可不知的老樹及自然秘境，同時還有高師樂苑將以大提琴精緻詮釋耳熟能詳的古典小品改編，及通俗民謠，讓民眾可以在樂音繚繞的自然環境中，心領神會藝術之美。

為讓民眾體會藝術與生活零距離，「仁東藝之森」舉辦多場導覽，「跟著藝術裝置漫遊」、「巴克禮自然拓印行」，體會藝術家如何形塑作品與環境連結，也在巴克禮公園進行生態、藝術工作坊，此外還推出3條導覽路線，帶領市民以步行、騎單車或搭巴士，以新的視野，漫遊東區至仁德區藝文廊道，貼近藝術。