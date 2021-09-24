朴正民表示能和自己的偶像林潤娥共演，彷彿「奇蹟」。（車庫娛樂提供）

韓國女團「少女時代」成員林潤娥在新片《奇蹟：給總統的一封信》，首度和朴正民首度合作，朴正民在受訪時，曾表示能和自己的偶像共演彷彿「奇蹟」，林潤娥看到報導後還傳訊息給朴正民，她說：「我之前只知道他是少女時代的粉絲，拍攝時成員們曾送咖啡車來幫我加油，朴正民還將咖啡杯上的貼紙貼在自己的手機上，然後不停問我其他成員們何時會來探班！」

林潤娥接著分享：「拍攝最後1天，正民哥給了我禮物，不是他自己寫的書，而是他自己喜歡的書和親筆信，我沒想到他會送我這些，還感動到哭了。他在信上寫著『能一起拍攝覺得很愉快，也辛苦妳了』，沒想到我能從對手演員那收到這樣的禮物，讓我很感激，我也急忙在我的CD上簽名，寫了一封簡單的信給他。」朴正民則坦言林潤娥是他心中的巨星，開拍前很苦惱該如何和她一起對戲，「但後來在拍攝現場見到她時，覺得她人真的很好，覺得她應該能接受我所開的一些玩笑，所以我常常捉弄她，我們也因此變熟了」。對於彼此之間的默契，林潤娥表示：「我覺得朴正民很親切，一開始就能令人自在地拍攝。在練習方言臺詞的過程有了適應彼此的時間，所以能更親近地對戲，我們也很常鬥嘴！」

該片以1988年由當地村民親自建立的簡易車站「兩元站」為靈感，所創作的故事，而這個世上最小的車站也是韓國首座由民間所建的車站。朴正民讀劇本時不停流淚，他說：「讀第二次時又哭了，因此覺得一定要參演這部電影。大家心中應該都有夢想吧，為了實現那個夢想的過程中，一定會遇到障礙。我也是如此，因此覺得很有共鳴，就以這樣的感受來詮釋作品。」林潤娥也表示：「一開始在讀劇本時就哭了好幾次，覺得一定要參演這部作品。後來收到調整後的劇本時又哭了，最近看了2次電影成品又跟著大家一起哭了。」

導演李章焄說本作的主旨為孩子們的夢想，他表示：「現實生活太辛苦了，尋找幸福似乎成了一種流行，我認為強迫才剛起步的年輕人一定要幸福的這個社會風氣不太好。即使會被說老派，我也希望大家都能擁有夢想，所以才會想拍攝這部作品。」李章焄導演也認為孩子很難獨自實現夢想，因此大人也得盡全力幫忙才行，因此他希望能透過這個全世界最小的車站，刻畫出人與人之間真誠的關係，繼《雨妳再次相遇》後再次觸動觀眾的淚腺。電影10月1日在台上映