標售土地是挹注公共建設，還是賣祖產？台中市議會24日舉行臨時會，市府專案報告「已標售與預計標售市地」，引發藍綠攻防戰，國民黨議員表示，減少財源支出又帶動地方經濟，一舉兩得，土地賣得好，民進黨議員抨擊，市府高調標售有炒地皮疑慮，憂心債留子孫。

市議員李麗華高舉「土地賣得好」看板表示，市府加強維護財政紀律，推動各項建設，標售配餘地補足公有建設經費，肯定地政局標售配餘地政策，水湳經貿園區、台中國際會展中心等，以及各區重大建設，都是以標售配餘地的經費所建設成，還清借貸及開發經費。

「台中市賣出金額配餘地還比桃園市少」，李麗華強調，公共建設開源經費，巧婦是難為無米之炊，還要地政局多加油，繼續努力用力賣配餘地。

市議員邱素貞則質疑，在中央打炒房之際，地方政府急於賣地，給人一種歡迎來台中炒地的錯覺，除觀感不佳，土地總有賣完的時候，憂心債留子孫，犧牲台中未來整體發展。

邱素貞說，東區新建國市場周遭大樓住家，3年前每坪約20萬元，市府售出區段徵收配餘地1.1公頃，每坪98萬5000元，目前蓋的大樓喊到每坪45萬元，房價直追7期，民眾如每月領24k薪水，一輩子恐怕都買不起房子。

財政局長羅仙法指出，今年預計辦理9筆市有土地及一棟市有建物標售，標脫後由民間整合運用，活化土地資源。

地政局長吳存金說，今年4月辦理10筆區段徵收配餘地標售，總金額205億，所得價金優先償還借貸支出開發費用，還能挹注會展中心、綠美圖與中台灣電影中心的建造經費，減輕市府負擔。