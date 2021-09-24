「美國海軍學會新聞網」（USNI）23日報導，美國海軍承認，澳洲可能需要耗費數十年的時間，才能完成潛艦設計、獲得足夠造艦能力，並建立相關監管體制，讓該國有能力建造核子動力攻擊潛艦艦隊。

美國海軍軍令部長（CNO）吉爾戴（Mike Gilday）上將承認，澳洲要獲得核子動力攻擊潛艦艦隊，需要加強自身國防工業基礎、培訓並維持能夠操作和維護該類型船艦的海軍官兵，並建立類似美國海軍的核子監管機制，是一項長期計畫，到潛艦確實下水「可能需要數十年的時間」。

多位專家先前才告訴軍事新聞網站「Breaking Defense」，由於澳洲缺乏建造核子動力潛艦所需的基礎建設，對相關人員的培訓體系也須從零開始，導致該國可能要耗費10到20年，才有辦法獲得有效運作核子動力潛艦的能力。不過也有智庫學者認為，由於中國大陸的威脅已迫在眉睫，因此澳洲新潛艦應不會是全新設計，而是以現役美英潛艦為基礎，如美國海軍維吉尼亞級（Virginia-class）或英國皇家海軍機敏級（Astute-class）。

吉爾戴表示，美國、英國和澳洲將先進行為期18個月的研究，協助澳洲確實掌握必要事項，「這將解決很多問題」。而針對各國與法國因此案引發的外交緊張，吉爾戴強調，美國與法國仍擁有穩固的軍事合作關係，作戰步調仍保持一致。

「美國海軍學會新聞網」指出，相關消息宣布時，美國海軍戰爭學院（Naval War College）正好在舉行國際研討會，當時吉爾戴在3天內與法國海軍參謀長范迪亞（Pierre Vandier）上將會面了4次。