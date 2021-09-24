台中市議會第8次臨時會有關「購物節3.5億預算」專案報告，市議員黃馨慧表示，疫情期間受害最大、範圍最廣的其實是基層經濟，但這次振興政策，不論是中央五倍券沒有發行小面額，或是地方政府購物抽獎門檻都不利於微型商店或攤商小吃，既然要振興政策最好有「層次性」、讓百業「雨露均霑」才能有效促進內需經濟。

黃馨慧表示，五倍券商機正式引爆成為最夯話題，但同樣是促進經濟的「購物節」民間百貨和政府辦有何不同？市府去年3500萬可以辦購物節，今年為何要多花10倍預算辦同樣性質的活動？這些市府並未說明清楚，民眾不禁想問，按中經院報告，市府多花10倍預算，就可以保證創造10倍以上的「就業人口數」與「經濟成長KPI」績效嗎？

她認為，3.5億抽獎預算，可以用來改善小學生營養午餐質量、不用再擔心教室沒錢裝冷氣，也可以再鋪10萬公里路平，還可以再點亮偏鄉1萬盞路燈等等，真正讓3.5億民眾辛苦納稅錢花在刀口上，而不是全部用在1％民眾開心、99％無感的政府「附加恩惠」的抽獎遊戲。

她也質疑是否可以百業受惠？其實，中央二級警戒後，還有許多行業尚未解封復業，直接被邊緣化，但這些行業員工也需要養家活口，政府振興政策只能「看的到、吃不到」？

黃聲慧表示，其實疫情期間，若論受害程度、當屬基層經濟最嚴重，但不論是中央五倍券或市府購物節抽獎門檻，都不利於基層消費經濟，反而是快速創造GDP效益的連鎖企業或財團受惠面較廣。但既然要振興內需經濟，各行業振興方法不同，每日抽或每月抽的購物「抽抽樂？真的辦得到？

她呼籲市府應該廣泛思考並政策該有層次性，才能提高百業參與率、真正做到振興全面「雨露均霑」目的。

市長盧秀燕表示，六都人口規模大，其他五都配合振興五倍券的加碼方案，主要以抽券或獎品為主，台中市是抽現金為主；此外，台中市獎項很豐富，台中只要在合作店家消費累積167元就可抽1次，最小現金獎5000元，等於有機會用167元換5000元，將吸引民眾到台中消費。