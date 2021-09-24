總獎金高達100萬的第2屆「高雄時尚大賞」24日在高雄捷運美麗島站光之穹頂公布10組入圍名單，出身高雄的男神溫昇豪以評審團代表身分，與高巿府青年局長張以理，從南部7縣巿154件徵件中，宣布晉級年底決賽的入圍者。

溫昇豪在百忙中特地向劇組請假出席，身上穿的是去年得獎設計師廖家平的印花襯衫，也提到這次入圍的競賽作品非常出色，光看設計圖就讓人十分期待他們最後在伸展台上呈現的模樣。

青年局指出，高雄時尚大賞從10月底到12月展開一系列活動，包含發掘新秀模特兒的潮模訓練營、邀請業界專家開設的時尚講堂、總決賽暨新銳時尚周、商圈串聯活動等，不僅發展高雄時尚，也帶動在地店家的經濟活絡。

2021高雄時尚大賞入圍名單

主題／入選設計師／學校

ON CALL 72 限時三⽇

林靖彬／萬予晴／楊淑慧／曾建程

樹德科技大學流行設計系

眾症毒氣室(Vicious circle)

呂宜貞／林孟軒／吳佳靜／陳思妏

樹德科技大學流行設計系

天照花塚

蔡旻諺／劉晏伶

實踐大學高雄校區時尚設計系

Loop Adventure

蔡又軒

實踐大學高雄校區時尚設計系

熱成像

張嘉緯

實踐大學高雄校區時尚設計系

大港誌

郭恆生

樹德科技大學流行設計系

煥境

林芳宇／朱瑋琳／廖語瞳／陳怡欣

樹德科技大學流行設計系

高邁不羈

李亨

實踐大學高雄校區時尚設計系

無二淨所

張雅碧／林沛玲／邱鈺茹／吳佩蓁

樹德科技大學流行設計系

向上突危隊

簡念亭／姚孟潔／郭奕呈／林郁軒

樹德科技大學流行設計系