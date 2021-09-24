晴天霹靂！國外一名25歲的大學女老師在論壇《Reddit》發文，透露自己有日穿著深V戰服去酒吧喝酒，後來與一名男子發生一夜情，沒想到後來卻發現那男子是她的學生，讓她不知道該如何是好。

女老師的貼文稱，她才剛從研究所畢業，目前在一所學校擔任約聘教授，負責授課的班級人數約100人，但她才25歲，年紀與學生相仿，不乏有學生想追求她，但她不想與學生有超友誼的關係，因此相當謹守分際。

女老師說，她近期與閨蜜一起去酒吧玩樂，一群人享受在酒精、音樂、舞蹈之下，當時一名年輕男子賽斯（Seth）稱讚她的低胸衣服很好看，兩人相當聊得來，一不小心就與對方發生了一夜情，但隔天就再也沒聯絡了。

女老師接著說，大約一個禮拜後，她一如往常在學校授課，卻在下課時，發現步出教室的男學生竟然有點眼熟，回想之下才驚覺那男學生就是她一夜情的對象，而她不小心與學生發生性關係！女老師說，「我盡可能不與他有任何眼神接觸，甚至把他當空氣，但我很擔心他和其他學生討論與我的床事。」

文章曝光後，不少網友在留言區戲謔回應，「老師，還缺學生嗎？」也有網友認真回應，若要解決問題，應該約出當事者溝通一番。