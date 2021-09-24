台南市政府市政會議今天通過「台南市房屋稅徵收率自治條例」修正草案，將非自住房屋稅率從1.5％提高到2.4％及3.6％，財政稅務局表示，今日通過「台南市房屋稅徵收率自治條例」修正草案，即所謂「囤屋稅」，對在該市持有非自住用房屋者採差別稅率，持有5戶以下每戶按2.4％ 課徵，6戶以上每戶按3.6％課徵房屋稅，將提付市議會審議。

財政稅務局表示，依據台南市2019年不動產評價委員會建議，提案修正「台南市房屋稅徵收率自治條例」，提高非自住用房屋的稅率，但該修正案被議會撤銷。為順利推動該法案，後續邀集產官學界及青年代表召開座談會，了解社會各界意見，尋求各界支持。

市府強調，此次修法重點在排除非屬囤房性質房屋後，適度提高持有多戶房屋之持有成本，抑制炒房。財政稅務局表示，依台南市110年度房屋稅應稅人數56萬人計算，約6％受到影響，適用最高稅率3.6％僅0.08％、400多人，對於持有多屋的特定族群將有一定程度抑制投機炒作行為，一般人則不受影響。

且為避免對多屋族課徵差別稅率傷及無辜，針對公有房屋供住家使用、勞工宿舍、公立學校之學生宿舍BOT案、公同共有者、建商營建之房屋於待銷售期間、地上員工停車場及符合租賃住宅市場發展及管理條例第17條規定之租賃住宅等7類非屬囤房性質房屋，予以排除適用並另訂其徵收率。