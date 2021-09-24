台南市白河區關子嶺山區今年3月13日發生林姓女組頭遭擄案，女組頭被釋後為避風頭，曾到其母新營中正路住處暫住，23日中午20歲胡姓男子疑受指使，持改造手槍至女組頭母親住家車庫對其轎車開槍、丟擲具殺傷力土製手榴彈洩恨，警方派出大批人力圍捕，胡男自知難逃法網，1小時後帶槍投案。

據了解，胡男23日中午開著租來白色轎車，先停放社區附近停車場，再到大樓附近埋伏守候，尾隨騎機車回家的53歲林母進入地下室，推開林母對著轎車右後車窗開槍，林母逃出後，胡男又朝車子丟土製手榴彈引爆，然後大搖大擺離開地下室去開車逃走。

台南市政府警察局新營分局12點55分獲報到場後，只見轎車後座、底盤已冒煙起火，趕緊拉水管滅火，現場無人傷亡。警方同時動員大批警力，荷槍實彈並持防彈盾牌在社區展開圍捕，但嫌犯已揚長而去。

警方事後勘查車庫，發現已擊發彈殼1枚、實彈2顆；爆炸的手榴彈初步鑑定有手榴彈插銷、握把，至於是哪一種類型手榴彈，還需將碎片進一步分析判斷。

案發後，警方過濾監視器畫面，在新營區同濟路停車場發現胡男作案車輛，胡男自知法網難逃，1個小時後帶槍搭計程車到台南市刑事警察大隊投案。胡男到案後對犯案理由避重就輕，稱已過世朋友與對方有債務糾紛，因此開槍洩恨。

新營分局24日上午先將胡男依槍砲、毀損、恐嚇、公共危險等罪嫌移送台南地檢署偵辦。至於胡男是否受幫派指使開槍示警，台南市刑大大隊長林宏昇說，暫不排除與3月份綁架案有關係，專案小組會深入追查犯案關聯性，一但掌握相關犯罪事證，將一個一個地抓，一波一波的掃蕩這些不法分子。