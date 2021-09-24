每位選手在比賽期間只能以數字編號代稱，一直到淘汰前都不能公開自己的名字。（TLC旅遊生活頻道提供）

韓國全能男神李昇基主持《Sing Again無名歌手戰》在韓國創下亮眼收視率，與其他選秀節目不同的是，參賽的選手都是發表過專輯、爆紅歌曲的原唱，或是唱過知名電視劇OST的歌手，卻始終默默無聞，或是曇花一現逐漸被大眾遺忘，因為渴望舞台、想重拾喜愛的歌唱，他們爭取再次站上舞台，希望讓自己的名字再度被大家認識。每位選手在比賽期間只能以數字編號代稱，一直到淘汰前都不能公開自己的名字，為節目增加了神秘感，也讓許多選手們上了網路熱搜。

節目找來8位不同世代的評審團陣容，包括國寶級女歌手李仙姬、音樂製作人柳喜烈、知名作詞人金伊娜、「Super Junior」圭賢、「Wonder Girls」出身宣美、「Winner」宋旻浩等，提供選手不同世代音樂人的觀點及建議。節目中選手無法公開自己的姓名，只能以數字編號作為代號，在舞台上用實力與技巧證明自己，由於每位選手都是專業歌手，每一輪的比賽就像是決賽般精彩，而淘汰者在退場時才有機會向大家介紹自己的姓名，透過節目歷經一段找尋自我的旅程。

除了歌手們優秀的表現外，舞台上也有觸動人心的故事上演著，編號11號的歌手，是曾經活躍的女團成員，一次意外事故帶走了2位團員的性命，從此在舞台上她壓抑自己，不敢盡情微笑，因此希望再次站上舞台，找回那個曾經可以笑著享受表演的自己，而她充滿能量的演唱也令所有評審動容。另一位47號選手，是知名韓劇《秘密花園》主題曲的演唱者，後來因舞台恐劇症度過4年空窗期，此次重返舞台希望可以克服內心的恐懼。

韓綜題材多元、呈現方式精緻，獲得各地觀眾的喜愛，Discovery看好韓綜市場，於亞洲成立「Discovery Studio」，與韓國JTBC、KBS、SBS等電視台合作，網羅知名電視台製作人及團隊，致力於原創節目的製作。10月5日起，於TLC旅遊生活頻道推出全新「韓綜大發系列」節目，首先登場的是在韓國創下亮眼收視率，也在網路上引起不少討論的《Sing Again無名歌手戰》。配合節目播出，TLC 也推出「Sing Again 評審換你當」活動，邀請台灣觀眾一起當評審，只要在FB留言即有機會抽BOSE電視音響等大獎。