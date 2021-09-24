由於海關查驗人力有限，進口倉庫堆滿待驗的貨物。（業者提供）

由於不肖業者自越南走私豬肉製品進口，險釀非洲豬瘟災情，行政院長蘇貞昌8月23日視察桃園機場時，怒飆關務署縱容違規、製造防疫破口，關務署自隔日起加強查驗力度，並嚴懲進口豬肉製品的報關行；此外，關務署也逐步推動，全面禁止空運快遞貨物併袋託運。

台北市報關商業同業公會理事長高振明24日率會員出面陳情，他說，過去全部的進口貨物都必須經過X光檢查後，再抽出其中2％的貨物「C3」（貨物查驗通關）人工查驗；而現在關務署規定，若報關業者的來貨查出有豬肉製品，該業者申報的所有貨物就得100％「C3」人工查驗，甚至祭出停牌、撤照的嚴懲，高振明痛批，這種極端的做法不但沒有法源依據，還將業者視為代罪羔羊，直言政府搞錯懲罰對象，無異將業者逼上絕路。

李姓報關業者說，8月27日海關在他經手的貨物中，查出有人寄送含有豬肉成分的月餅後，將他公司進口的貨物全數改成「C3」人工查驗，每日2000多袋的貨物無法快速通關，但是海關受限人力，也只能驗100多袋，導致貨物塞車無法接單，公司停擺至今，每個月損失近新台幣200萬元。

報關業者呼籲政府，加重豬肉製品進口人的處罰，讓有心人知難而退，而非一昧處罰業者，畢竟報關行只是協助進口人向海關申報，貨物內容也是依據買賣方提供的單據處理，現在海關申報都有實名制，「政府應該針對進口人開罰，怎麼會罰報關業者？」

針對業者質疑，關務署晚間聲明表示，進口人與報關業者各有應負擔之行為義務，快遞報關業者也應負誠實申報及安全遞送責任，因此呼籲報關業者慎選境外合作對象，避免遭牽連受罰。

至於逐步禁止併袋通關，業者表示，支持疫區貨物不能併袋進口，但如果全面禁止，且貨物改成逐件通關後，件數將大幅增加5倍，不但海關現有查驗人力根本無法負荷，更會因為收件時間延遲引發客戶不滿，重創業者業績。

對此關務署解釋，由於貨物併袋容易造成X光影像重疊雜亂、判讀不易，讓有心人有可趁之機，因此經海關審慎評估後，認為取消空運快遞併袋通關有其必要性；海關已備妥配套措施分段實施，也給予業者充分得時間調整。

報關公會重申，支持政府防疫政策，也尊重海關依法執法，但是希望在決策前能夠傾聽業者建議，貿然取消全球先進國家都採行的併袋通關，將會損及國家經濟發展，以及廣大業者生計。