「羽球王子」王子維在《去吧！王牌特訓員》透露吃貨本性。（Yahoo TV提供）

「世界拳后」林郁婷宿舍初公開。（Yahoo TV提供）

「鮮肉泳將」王星皓曝和媽媽的好感情。（Yahoo TV提供）

范逸臣在《去吧！王牌特訓員》用體操人偶訓練「鞍馬小王子」蕭佑然。（Yahoo TV提供）

Yahoo TV與教育部、中華文化總會攜手合作推出全新企劃特別節目《去吧！王牌特訓員》，由范逸臣、王心恬聯合擔任「王牌特訓員」，前進國家運動訓練中心（簡稱國訓中心），和運動迷一起窺探「羽球王子」王子維、「世界拳后」林郁婷、「鮮肉泳將」王星皓、「鞍馬小王子」蕭佑然、「國民女友」羅嘉翎等選手的訓練生活。

「羽球王子」王子維在國訓中心餐廳巧遇王牌特訓員，不小心透露吃貨本性，直接背出最愛的周三菜單，強調最愛「牛排」。被特訓員問到長得帥的困擾，王子維害羞笑答「還好啦」，表示「每天都在訓練，不太會遇到愛慕者」。為幫助王子維特訓羽球發球、接球速度與威力，王牌特訓員祭出高難度「魁地奇球門」挑戰，王子維輕鬆一揮展現超強殺球實力，成功將羽球擊中不同高度的迷你球框。

王牌特訓員突襲「世界拳后」林郁婷的宿舍，林郁婷超親民，現場直接帶起Room Tour，更爆室友同住原則是「房間內禁吃宵夜」，只怕自己會「凍未條」想狂吃，不小心會一路從羽量級飆至重量級！林郁婷透露下一個目標是實現拳擊金滿貫，挑戰從亞錦賽、世錦賽、亞運會、到奧運會都奪下金牌。王牌特訓員也為此帶來時下火紅的「拍照拳擊」特訓，邀請林郁婷接受挑戰，雙方比賽時必須站在限定方框中拍出多張清晰的對手照片，過程中林郁婷差點因重心不穩而跌出方框外，讓她直喊「腰力很重要」，最後還是憑實力接連拍出范逸臣清楚照片，成功完勝。

國訓中心內有號稱「湯姆熊歡樂世界」的休憩娛樂中心，專門提供運動選手訓練以外的放鬆空間，撞球、遊戲機台、KTV包廂通通有，王牌特訓員在這捕獲野生的「鮮肉泳將」王星皓，王星皓分享休息時間他最愛玩賽車遊戲，從幼稚園就開始訓練游泳的王星皓，肺活量驚人，王牌特訓員向他發起「吹吧！保齡球」挑戰，看一口氣可以吹滅多少蠟燭，考驗肺活量的控制與爆發力，只見王星皓以一招「飛吻」，雙雙擊敗王牌特訓員范逸臣、王心恬，王星皓更爆料自己這麼熟悉這招是因為常獻飛吻給媽媽。

為增進「鞍馬小王子」蕭佑然的頭腦與身體搭配靈活度，王牌特訓員帶來體操玩具進行PK遊戲，蕭佑然只用「兩根手指」輕鬆挑戰完美落地。而針對跆拳道「國民女友」羅嘉翎，王牌特訓員則決定用「飛吧！小鴨」遊戲，強化她的飛踢強度和準度，挑戰1分鐘踢進分別寫著「比賽對手」、「告白失敗對象」、「前男友」的三個籃子中，羅嘉翎展現帥氣飛踢，沒想到卻卡在「前男友」關卡，被特訓員笑說是不是對「前男友」不夠恨。《去吧！王牌特訓員》即日起至10月8日，每周二、五下午5點半在Yahoo TV播出共5集獨家內容。