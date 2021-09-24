《茶金》、《2049》兩劇女主角連俞涵、邵雨薇24日合體對談。（粘耿豪攝）

瀚草影視製作的兩部優質戲劇《茶金》、《2049》時代背景剛好相隔100年，兩劇女主角連俞涵、邵雨薇24日合體對談，邵雨薇在《完美預測》單元歷經生產當媽媽，相對於連俞涵從小就下定決心不要生小孩、嚮往走自己的路，邵雨薇說，她從20歲就想要生小孩，坦言男友吳慷仁也滿喜歡小孩，「他對侄女非常好，也很喜歡裝小孩跟小孩玩」，不過兩人沒討論過結婚生小孩的事，也覺得壓力太大很容易失敗，「不要設定，成功率比較高」。

邵雨薇劇中初為人母，有上產檯用力到青筋暴露奮力產子畫面，雖然只是短短幾秒，她事前也看網路影片做足功課，為詮釋生產過程，她嘴巴緊閉憋氣，一度用力到換氣過度、喘不過氣來而頭暈，直呼生子不易。因現實中媽媽生姊姊時「吃全餐」，陣痛完還是生不出來只能剖腹產，自己又和媽媽一樣個頭較小，未來她不想挑戰自然產。

連俞涵從小決定不婚不生。（粘耿豪攝）

愛小孩的她透露，「小時候想太多，還想生一個棒球隊，後來變籃球隊，現在是桌球一對一就好！」她分析是因自己有拯救者個性，覺得世界上所有弱小動物都跟她有關，很想保護照顧。加上妹妹小她7歲，從小就幫妹妹換尿布、教注音符號，參與她選讀學校等成長過程，「妹妹就像是我的另類女兒。」

製作湯昇榮與《茶金》、《2049》兩劇女主角連俞涵、邵雨薇合體對談。（粘耿豪攝）

至於跟男友相處會不會也像帶小孩？她笑說：「他還是大我很多，比我成熟地方也還是很多，很多時候我們會互相聽彼此的話！」她日前生日，吳慷仁知道她喜歡拍照送了一台相機，「但他送我一台我很難攻破的相機，我喜歡用傻瓜相機，他送的要調焦距、光圈，是要逼我從傻瓜成長」。

邵雨薇20歲就想生小孩。（粘耿豪攝）

連俞涵在《茶金》飾演50年代茶商千金，劇中父親郭子乾不斷為她安排好對象，經歷好幾次要嫁沒嫁成的劇情，談到結婚生子，連俞涵覺得沒必要結婚，更從小就打定不生，因為她有太多想要做的事，覺得人生可以有伴侶但心意相通就好，不想被任何人、事束縛。她記得小時候常被媽媽手綁牽繩帶去逛百貨公司逛到打烊，她知道媽媽有很多喜歡、想實現的事，卻得帶著孩子走，媽媽告訴她：「妳長大就知道了！」現在她只想擁有自己的時間，做自己有興趣的事。她說自己沒交往對象，也沒有結婚困擾，家人也從來不逼問，現在的生活很自在，近期醉心於金工、捏陶。

製作人湯昇榮表示為了《2049》籌備10年，更找未來趨勢專家、心理師，又為《茶金》研究茶商家族千金原型，兩部拍完後，「發現瀚草影視做了一百年的戲。」雖然兩者看似性質不同，但他強調：「其實都是大時代戲劇。」

由邵雨薇和林柏宏主演的《2049》單元《完美預測》今釋出預告，直接曝光最大爆點，劇中的大數據算命機器預測出，邵雨薇將會被親生孩子殺害，讓這對原本生活美滿的夫婦陷入該不該留下這個小生命的最大掙扎，邵雨薇表示演出時對小孩的感情很複雜：「既愛又怕。」她也感嘆，「不管在哪個年代，女性都很堅毅。只是如果在未來，心沒有辦法跟著科技成長，科技可能會毀了她。」

連俞涵在《茶金》展現台灣舊時代女性的堅毅和勇敢，她得在客語、台語、英文和日語之間轉換台詞，是她個人的一大挑戰，而在社會觀念還很保守的年代，女主角必需繼承家業，如何在男人堆中擁有立足之地，成為馳騁商場的女商人。劇組也特地為她設計80多套衣服，還花大錢製作「台灣古錢幣」，預計將來會舉行展覽展出大量戲服和道具。

影集《2049》由台灣大哥大myVideo、東森電視、瀚草影視共同投資拍攝，10月16日起每週六晚上十點於台視、myVideo首播免費看，晚上十一點半於myVideo、Netflix上架最新集數；10月17日起每週日晚上八點於東森戲劇台、晚上十點東森超視播出。《茶金》預計於11月13日在公視及客家電視首播。