北京清華大學校長邱勇近日在校內文科工作會議上提出：「要控制文科的學科規模、壓縮文科博士生規模。」言論在社交媒體引起不少討論。

邱勇17日出席文科工作會議時表示，針對未來文科建設工作提出10點要求，第一點就是要控制學科規模，率先建立內部結構調整機制，並要壓縮博士生規模，提高培養品質。

邱勇要求要形成「清華的文科文化與文科特色」，堅持「文理滲透、理工結合」的特色，並要持續擴大文科影響力，「突出清華文科的學術高度；加強智庫建設，推動智庫研究水平與質量的進一步提升」等。

大陸各大專院校自2019年起嚴格控制系所招生，大幅縮減人文社科類招生規模。中國人民銀行今年4月還曾發布一篇題為「關於我國人口轉型的認識和應對之策」的論文，提到東南亞國家掉入中等收入陷阱原因之一是「文科生太多」，中國從人口政策角度看「應該重視理工科教育」。

網友的討論也十分熱烈，不少留言都坦言文科生在求職上會被比下去，也有人表示「說到底還是社會需求」、「女生報文科更多是家裡人的要求，唉」。