恒大集團面臨空前的債務危機，整體負債高達3050億（約新台幣8.5兆），為全球負債最高的房地產開發商；實際上，華爾街知名大空頭Andrew Left早於約10年前就出示報告，向投資人示警，恒大已經資不抵債且欺騙投資人。時過境遷，如今恒大爆發財務危機，Andrew Left也感嘆當初的分析獲得平反，「被證明是對的」。

《MarketWatch》報導，知名做空機構香櫞（Citron Research）創辦人Andrew Left近日受訪時表示，他10年前針對恒大債務的分析終於獲得平反，「我覺得自己被證明是對的」。

2012年6月，香橼在官網發布長達57頁的報告，指控恒大集團已經資不抵債，還列舉眾多款項，直指改公司利用詐欺手法掩飾資金的緊繃；而當時有不少投行駁斥該報告，且上調恒大集團的信用評等。

Andrew Left表示，從當時到現在，恒大的資產負債表並沒有任何太大的變化，「從研究開始迄今的10年間沒有任何改變，我只是發現恒大的問題從什麼時候開始」。

在香櫞2012年剛發布報告指控恒大當日，恒大股價暴跌20%，隨後在2014年12月，香港證監會發起針對Andrew Left和香櫞的訴訟，Andrew Left在敗訴後被禁止進入香港市場，而纏訟5年久，也讓Andrew Left損失高達數百萬美元。