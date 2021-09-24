遠傳今日開賣iPhone 13系列手機，新機在價格與規格都更具優勢下，iPhone 13首賣日就傳銷售捷報，根據至今日17：00的統計，iPhone 13系列手機的銷售量為去年iPhone 12首賣日的近2倍，今年因4款新機同日銷售且供貨量充足，還有不少果粉預約下班後到門市取貨，預期數字會再成長。

遠傳總經理井琪表示，今年雖然受到疫情影響，但iPhone市占率仍逆勢上揚，去年市占率為34％，今年前8個月提升至37％，遠傳看好iPhone 13未來的銷售，今年預購的有七成用戶選擇iPhone 13 Pro。遠傳iPhone用戶搭配高資費的比例超過9成。

井琪也說，遠傳5G用戶日前已超過一百萬，遠傳1399資費就能0元將iPhone 13帶回家，且今年遠傳到貨量充足，iPhone 13比前一代便宜一些，遠傳的資費方案也很划算，對於買氣非常有信心。

目前銷售最好的iPhone 13手機前兩名分別為iPhone 13 Pro Max 256G與iPhone 13 Pro 256GB，顯示用戶對手機儲存容量的需求明顯提升。年度iPhone新色天峰藍則最受追捧；資費的選擇上，則以1399級距最受果粉們青睞。

遠傳今年推出「揪i年年換」活動，申辦「遠傳心5G」$599、$999、$1399資費，綁約24個月，可享iPhone 13系列新機現折$2000，還能享下代iPhone購機最高折$20000的方案，深受果粉們青睞，搭配花旗、台新與遠銀等指定信用卡還享最高1500元的刷卡金回饋，因此各門市均有「代代守護信仰」的果粉們現蹤。