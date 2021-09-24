命理師沈嶸實踐「每月捐款10萬持續20年」共計捐款2400萬元的公益承諾，本月已累計捐款到達240萬元，看到賈永婕的善行義舉，覺得自己不想輸太多要更努力，近期除了每月捐款10萬，更擴大捐贈物資給公益團體做為募款回饋使用，幫助台灣的公益團體順利募得目標款項。

沈嶸本月來到社團法人中華民國運動神經元疾病病友協會（以下簡稱漸凍人協會），不僅捐款十萬，還因應中秋佳節，特別擴大捐贈物資給以下包括「財團法人伊甸社會福利基金會」、「創世人安基金會萬華平安站」、「台灣食物銀行聯合會理事長兼忠勤里長方荷生」、「社團法人中華長照協會」，將愛心擴大照顧更多弱勢家庭與長者。

漸凍人協會志工向沈嶸表示，原本預計募集900萬，但今年因疫情影響，民眾捐款意願下滑，導致捐款下降近三成，目前募款達成率僅38%，盼各界民眾若行有餘力能夠捐款支持，讓協會能繼續服務漸凍症病友。

近日看到龍劭華離世的消息，沈嶸內心感慨萬千，覺得行善不能等待，必須立即起而行，因為生死往往在一瞬間，沒有人能預知自己何時會離世，沈嶸表示，我目前在推行的就是「行善、修心、愛台灣」的行動，從個人的道德意識提升，推廣到社會意識正能量，以及將正向思維轉換為好運氣的呈現，來幫助台灣的社會更加幸福與和諧。