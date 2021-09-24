韓劇《魷魚遊戲》赤裸裸描繪適者生存的社會結構，加上血淋淋展現真實人性面，並以大家熟悉的童年遊戲為基調設計每個關卡，令觀眾相當有共鳴，17日上線後攻占Netflix全球榜亞軍，更刷新紀錄，成為首部在美國Netflix單日榜冠軍的韓劇，在全球掀起一波追劇熱潮。

李政宰、朴海秀2位主演日前接受韓籍Youtuber宋讚養訪問，被問到若現實生活中有獎金456億的遊戲，2人是否會想要組團參加時，李政宰爆笑回應：「太忙了，能玩那個遊戲嗎？」朴海秀一聽忍不住大笑出來，但卻「退縮」表示「若需要賭上性命的話，我們是有點忙的」，李政宰又補充説朴海秀的戲約是一個接著一個，自己也是有拍戲行程，所以不覺得有空能玩遊戲。

李政宰（右）與朴海秀在劇中都穿一樣的運動服。（Netflix

當問到在劇中都穿一樣的運動服，誰穿起來比較好看時，2人在沒套招的情況下，竟開始搞笑地互相稱讚彼此，李政宰拚命讚美朴海秀，直呼他的體格很棒，有著接近完美的體型，還謙虛表示實在無法說自己穿運動服會比對方帥，更誇朴海秀脫掉上衣也很帥，看到這麼棒的身材讓自己好羨慕。朴海秀也如同劇中角色一樣冷靜聰明，一面聽著李政宰回答的內容，一面稱讚前輩李政宰身材也很棒，穿一樣的運動服卻有著穿精品運動服的感覺，應該讓同款運動服上市販售才對。

2位演員在受訪當天都穿著帥氣的西裝，宋讚養追問那覺得誰穿西裝比較帥，兩人繼續同時開口稱讚對方，李政宰嘴甜說道朴海秀的身材就是會襯托出西裝的帥氣效果，還直呼這樣性感的身材是自己「不敢冒犯的」；朴海秀則同時間回答李政宰拍過很多西裝廣告，有著讓自己非常嚮往、適合穿西裝的身材。兩人相當有默契的同時開口卻各說各話，還同時講完，讓特派員宋讚養笑著說：「不知道要聽誰講的話」，讓現場所有人都忍不住跟著捧腹大笑。

而提到人特別推薦台灣觀眾必看《魷魚遊戲》的原因，李政宰以招牌性感沙啞的嗓音回答：「到底下一個會是什麼遊戲呢？你們會好奇的，請務必要看！」朴海秀也表示：「是攸關於456億韓元的遊戲，各位會做出怎樣的選擇？請大家也一起參與！」邀請全台觀眾一起來看！