台灣大哥大今天正式開賣 iPhone 13系列，首賣日以 iPhone 13 Pro 銷售占4成最熱門，容量則以256G占5成比例最多。顏色方面， iPhone 13 Pro ／ Pro Max的新色「天峰藍」最受歡迎，有近4成的銷售占比，另外， iPhone 13的新色粉紅色也相當熱門，占比約3成，資費方面以1399元資費最為熱門，占比超過8成。

台灣大首度舉辦線上開賣會，獲得果粉熱烈迴響，總經理林之晨在線上開賣會直播現場豪氣加碼總價值超過40萬大禮，臉書直播短短不到兩小時，觸及數超過1萬人、逾400次分享並湧入超過五千則留言，果粉刷一排留言回應總林之晨的加碼。

台灣大用戶申辦1399元專案、綁約48個月，享0元購買 iPhone 13(128G)，或是 iPhone 13 mini(256G)。旗艦版 iPhone 13 Pro(128G) 只要申辦1899元資費、綁約48個月，同樣能0元帶回家。9月30日前於網路門市申辦5G指定專案，最高享2000元 momo幣，再抽Apple Watch 6。VIP用戶續約最高折價5000元；5年老客戶續約 iPhone 13 搭配指定專案，限時升級VIP，享提前續約及手機折價、每月免費新創服務優惠、生日禮和專屬活動等多重禮遇。

另外，台灣大「全民舊機換新機」也提供高額折抵金，門市回收 iPhone 12 Pro Max 最高可折抵3萬元。9月30日前在myfone購物下單iPhone13系列可享登記抽Apple Watch 6及130元電子禮券等好禮，還可享3個月螢幕破裂免費維修的保障、加購指定耳機33折等優惠。同時，myfone購物也提供線上舊機回收服務，從評估價格、專人到府收件、人工檢測報價及領取回收金全程免出門。