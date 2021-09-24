中華電信今日正式開賣iPhone 13全機型，為共同維護疫情，中華電信改為「iPhone 13新機線上首賣會」，並贈送台北信義威秀門市前20名排隊客戶AirPods Pro，早上5點50分即全數額滿，客戶反應熱烈，統計今日上市的iPhone 13全系列5G新機銷售機型，以iPhone 13 Pro／ iPhone 13 Pro Max系列機型，銷售占比近8成，為鐵粉在新機開賣首波選購的頂規旗艦主力機型。

中華電信董事長謝繼茂表示，今年是中華電信第14年銷售iPhone新機，果粉客戶數量仍居全台之冠，自去年中華電信5G率先開台後，引領台灣邁入5G新紀元，今年更榮獲國際權威機構Speedtest肯定，拿下5G行動網速及行動網路涵蓋雙料冠軍，iPhone 13新機搭配中華電信NO.1的5G行動網速、多元資費與應用服務。

依中華電信iPhone 13全機型首賣日的最新銷售統計，以申辦「精采5G」月繳1399元資費佔最大宗，前4名最搶手機型分別為「iPhone 13 Pro Max 256G 天峰藍」、「iPhone 13 Pro 256G 天峰藍」、「iPhone 13 Pro 256G 石墨色」、及「iPhone 13 128G粉紅色」，顯示蘋果今年推出的新色「天峰藍」和「粉紅色」更受到忠實果迷青睞。

為寵i廣大忠實果粉，中華電信也舉辦「iPhone 13全系列新機五倍強大百萬加碼五連抽」活動， 總計5階段抽獎，凡於110年10月31日前購買iPhone 13全系列新機且完成申辦精采5G月繳1399元以上，獎品總價值超過百萬元。