雲嘉南濱海觀光圈邀請在地超過30家具代表性的業者， 展示「鹹味浪潮」品牌建構成果。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）

9月25日早上11點將於華山舉辦鹹味浪潮快閃派對，不僅有從在地運載最新鮮的海鮮進行燒烤派對、現場好物販售及特色展示，還有精彩的旅遊分享。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處以「為地方做一件事」號召各界領袖及在地業者，共同經營觀光圈品牌。雲嘉南管理處以「鹹味浪潮」為主軸打造一系列活動，於9月24日在臺北學學文創舉辦「鹹味浪潮」發表記者會。

會中除了邀請在地超過30家具代表性的業者， 展示一系列「鹹味浪潮」品牌建構的成果之外，更重要的是，雲嘉南觀光圈與日本仙台松島觀光圈締結姐妹觀光圈，並與仙台松島DMO(In-outbound sendai-matsushima inc.) 西谷雷佐社長、宮城縣經濟商工觀光部武內浩行副部長及日本三賢旅行社佐瀬友一部長，簽署觀光合作備忘錄。未來透過觀光、產物推廣方式互惠兩地，將能結合兩地觀光資源，實現跨國境的合作。

交通部觀光局林佩君主任秘書表示，深耕臺灣旅遊環境的腳步沒有因為疫情喊停，各地觀光圈都在努力等待天晴。雲嘉南管理處以一系列計畫創造在地品牌差異化及獨特性，透過品牌經營讓臺灣人重新認識臺灣，更透過實際行動，讓在地的特色跟國際接軌。即使在疫情期間，仍化被動為主動，從體檢觀光產業結構、找出區域觀光特色及開發深度永續精緻旅遊，並邀請多位各領域專家駐村輔導開設觀光輔導工作坊，將外界資源深入在地。從選物計畫將雲嘉南觀光圈好物透過品牌識別化包裝，提升業者商品質感也把最美風景融入生活。接下來結合線上線下旅遊平台，推廣雲嘉南濱海深度遊憩路線，結合在地產物、景色，邀請民眾深入西南國境的濱海邊緣，展開一趟幸福公路旅行。

為擴大雲嘉南觀光圈與國際接軌的在地體質，在發表會同時舉辦國際工作坊，邀請多位重量級講者齊聚一堂，有在地DMO田野調查專家齋藤睦、五星級酒店的飯店經理人柯雷蒙、負責亞太地區Airbnb行銷的馬培治，以及高雄餐旅大學教授劉喜臨，分別以DMO發展、民宿、旅遊服務、觀光交流四大主題進行國際旅遊視角的經驗分享並與觀光輔導業者座談交流，導入國際視野提升服務素質，來加深雲嘉南濱海觀光圈的品牌定位與意象。

記者會中更邀請本次選物計畫業者進行「鹹良好物」創意走秀，包括廣受民眾喜愛臺南「佛都愛玉伴手禮盒」、老饕最推薦的「長盈海味屋特色蒜味胡椒鹽」、備受歡迎的「海中央小舖火燒蝦蛋捲伴手禮」、以及來自安平的新包裝「得意蝦餅」；嘉義的超人氣「明木滿月油飯禮盒」、好美農漁產的「蛤蜊娘 XO醬」，雲林60年老店的「祥美餅舖」，紅遍國際的第一鰻波工坊「胭脂鰻」、好蝦冏男社「乾燥蝦」、最佳下午茶甜點的「杰樂番薯園黃金地瓜片」，都是鎂光燈下的焦點。

雲嘉南管理處徐振能處長表示，觀光圈的經營，從在地到國際是一條漫長的學習之路。感謝所有雲嘉南觀光圈的夥伴，每一位總是精力充沛，孜孜不倦的吸收著來自各地的養分與知識，千里迢迢地參與各式課程，這就是雲嘉南的精神！雲嘉南好物樣樣是經典，透過這次的品牌設計，與工作坊導師、設計師不斷討論、改進，終能將最好的產品呈現於國內外旅人面前，未來在電商通路上，也能選購到來自雲嘉南的鹹良好物。

除了24日的記者會，徐處長也呼籲北部的民眾千萬不要錯過9月25日早上十一點於華山文創園區舉辦的鹹味浪潮快閃派對，不僅有從在地運載最新鮮的海鮮進行燒烤派對、現場好物販售及特色展示，還有精彩的旅遊分享，僅有一天，錯過可惜。