桃園市觀音區環科路218號一間化工廠傳出火警，觀音分隊於晚間7點21分接獲通報趕往現場，目前仍在搶救當中。

據了解，該地址永成環科股份有限公司是一間化工廠，1樓有廢棄物、廢溶劑、汙泥燃燒的狀況，現場目前煙霧瀰漫，也可見火光。

消防局派出20部消防車、41名消防人員，升為二級火警，不僅第三大隊出動，消防局也配出幕僚團隊趕往現場。