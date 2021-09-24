桃園觀音化工廠火警 現場濃煙密布 出動41名消防急救援 19:552021/09/24 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市觀音區永成環科股份有限公司傳出火警，1樓有廢棄物、廢溶劑、汙泥燃燒的狀況，現場目前煙霧瀰漫。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市觀音區環科路218號一間化工廠傳出火警，觀音分隊於晚間7點21分接獲通報趕往現場，目前仍在搶救當中。 據了解，該地址永成環科股份有限公司是一間化工廠，1樓有廢棄物、廢溶劑、汙泥燃燒的狀況，現場目前煙霧瀰漫，也可見火光。 消防局派出20部消防車、41名消防人員，升為二級火警，不僅第三大隊出動，消防局也配出幕僚團隊趕往現場。 台積電領軍 航運造紙塑化齊揚 台股狂漲181點 疫後產業創生 新北規畫雙升三創 #現場 #環科 #火警 #觀音 #化工廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化6樓民宅頂樓烈焰狂燃 濃煙瀰漫夫婦緊急逃生 12:382021/09/23 社會 情侶車震嗨到滑落山坡 警見親密現場愣：衣服先穿好 14:142021/09/24 生活 桃園大園、觀音高中昨開打BNT 今半數學生請疫苗假 14:592021/09/23 生活 《集中市場》傳產發威、蘋概香甜 外資連2買 15:082021/09/24 財經 水電工廖家和 讓夜歸人平安回家 04:102021/09/24 地方新聞 設計師駐村華麗變身！ 雲嘉南濱海觀光圈推「鹹良好物」 10:222021/09/24 旅遊 不滿遭國安局退訓 台大高材生化名在PTT怒爆「暗黑內幕」 下場慘了 09:542021/09/24 社會 與疫苗同夯 BNT-8888車牌標出16萬 04:102021/09/24 地方新聞 家長擔心 桃苗4校逾半學生請疫苗假 04:102021/09/24 生活新聞 《其他電子》鴻海智慧製造融合數位技術 優化韌性生產體系 10:532021/09/24 財經 台中明道中學接種BNT 高一男學生右手舉不起來急送醫 14:432021/09/24 生活 社會熱門新聞 桃園觀音化工廠火警 現場濃煙密布 出動41名消防急救援 - 社會 心太狠！彰化4歲童下體被剪、腳潰爛 無照保母「暗黑背景」曝光 - 社會 重機停「貨車裝卸區」挨罵爛貨 騎士澄清網讚：他是文盲 - 社會 女友傳訊已買愛心晚餐 外送員一看訂單地址傻眼了 - 社會 大黃蜂重機路倒遭4車眼冷旁觀 網民創意OS全笑噴 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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