韓國性感女歌手宣美原本是JYP娛樂人氣女團「Wonder Girls」成員之一，退出後轉型成全能的SOLO唱跳女歌手，每每推出新作品都有好成績；29歲的宣美一直以來是不少人性感女神，身高166公分光是美腿就有110公分，也被誇讚是「第一腿精」，近期她首度裸上身拍雜誌，僅用雙手環抱胸部的姿勢太犯規，好身材全被看光。

宣美從女團到SOLO已出道15年，外型出眾還有唱跳實力，在韓國人氣至今仍高居不下，近期和少女時代的Tiffany一起在選秀節目當導師，各種超專業講評也令人印象深刻；最近宣美替時尚雜誌拍的美照曝光，穿著黑色性感內衣配牛仔長褲，一頭凌亂金髮不失時尚感。

宣美拍時尚雜誌突破尺度，性感裸上身。(圖/ 摘自dazedkoreaIG)

沒想到還挑戰15年來第一次赤裸上半身拍攝，褪去內衣後僅用雙手環抱胸前，對著鏡頭展現女王般霸氣美；宣美也透露，儘管過去一直給外界性感形象，專輯封面或是美妝雜誌也都有穿得很少的情形，但裸上身是第一次，看到拍攝成果很滿意，還說之後有機會可以再嘗試。

宣美首度破尺度性感照也讓網友看了目不轉睛，忍不住讚嘆「不穿衣服真的可以嗎」、「背部線條也太美」、「辣得不要不要」、「這次不露腿，換露其他地方，也很可以啊」、「宣美怎麼樣都美得不像話」。